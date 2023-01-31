Как украинцам выехать на лечение за границу во время войны

При каких условиях украинцы могут выехать за границу для лечения, читайте в материале ТСН.ua

Кто может выехать за границу на лечение

Министерство здравоохранения Украины 27 января 2023 приняло постановление о выезде украинцев на лечение за пределы Украины.

Благодаря разъяснению Министерства здравоохранения стало известно, кто может получить лечение за границей. Это пациенты, которые нуждаются в долговременной или дорогостоящей медицинской помощи и граждане, которые не могут получать медицинские услуги в Украине из-за того, что в настоящее время предоставление их в Украине из-за войны войны значительно ограничено.

Какие документы нужны для пересечения границы

Необходимость лечения за границей подтверждается формой первичной учетной документации № 027/о «Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного», которая заполнятся врачом, осуществляющим координацию пациентов в другую страну.

Для пересечения государственной границы потребуются документы, подтверждающие право на выезд и въезд в Украину, письмо министра здравоохранения Украины, согласованное с иностранной стороной о перечне лиц, которые могут там лечиться.

Кто может сопровождать больного за границу

Выезд больных разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства – его родителей, мужа или жены, детей в том числе усыновленных.

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