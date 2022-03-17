Как украинцы могут получить выплаты по больничным, пособие на похороны, декретные деньги

Как украинцы могут получить выплаты по больничным, пособие на похороны, декретные деньги

В связи с боевыми действиями по всей Украине работники, не успевшие получить расчет за листки временной нетрудоспособности, также как и не получившие декретные выплаты, помощь на погребение, которые поменяли место жительства, могут самостоятельно обратиться в Фонд социального страхования Украины. Как это сделать, рассказывает ТСН.ua

Прессслужба Фонда социального страхования Украины сообщает, что застрахованное лицо, которое эвакуировалось, может получить:

пособие по временной потере трудоспособности;

пособие по беременности и родам;

помощь на погребение.

Как получить выплаты, куда обращаться?

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в ближайшее отделение Фонда. Это либо по месту регистрации, либо в ближайшее по месту пребывания отделение Фонда социального страхования.

Фонд социального страхования Украины опубликовал перечень своих отделений, осуществляющих прием на территории Украины. Посмотреть можно по ссылке. Список обновляется.

Куда будут начислены средства?

Деньги перечисляются на банковскую карту застрахованного или специально открытый для этого текущий счет.

Какие документы необходимы для получения помощи?

Для назначения выплаты застрахованные лица должны иметь при себе:

бумажный лист нетрудоспособности или е-больничный,

копию страниц паспорта или другого документа, удостоверяющего личность,

номер учетной карты налогоплательщика,

если есть другие документы, предусмотренные нормативной базой.

Внимание! Справка о состоянии на учете, как внутренне перемещенного лица, не требуется.