Как украинцы незаконно пытаются пересечь границу: пограничник рассказал о самых популярных

В 2022 году было разоблачено около 110 преступных групп, организовавших незаконные "путешествия через границу".

В эксклюзивном интервью ТСН.ua об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, от 24 февраля, после введения ограничений в отношении мужчин, пограничники начали фиксировать увеличение попыток незаконного пересечения границы, как за пределами пунктов пропуска, так и в самих пунктах пропуска.

"Нарушители пытаются пешком перейти линию госграницы в горной, лесистой местности. В пунктах пропуска они используют поддельные документы. В общей сложности таких от 24 февраля было обнаружено более 12 тыс. человек", — сказал представитель.

Он добавил, что большинство нарушителей пытаются пересекать границу на зеленом участке.

"Такие люди часто пытаются воспользоваться услугами людей, организующих незаконные "путешествия через границу" и за это получают средства. К концу 2022 года было разоблачено около 110 таких преступных групп", — добавил Андрей Демченко.

Добавим, что многие выехавшие за границу мужчин призывного возраста не вернулись в Украину во время полномасштабной войны России против Украины.

Юрист рассказала об админответственности за несоблюдение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

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