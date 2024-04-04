Как украинцы оценивают уровень мобилизации и объясняют нежелание служить – опрос

36% украинцев считают уровень мобилизации в Украине недостаточным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института 17-21 февраля 2024 года.

Результаты соцопроса по оценке уровня мобилизации:

36% назвали уровень мобилизации недостаточным,

30% – достаточным,

19% – слишком высоким,

15% – не определились.

В возрастном разрезе

Среди граждан старше 60 лет:

51% назвали уровень мобилизации недостаточным,

21% – оптимальным,

10% – слишком высоким.

Возрастная группа 18-29 лет:

20% опрошенных назвали уровень мобилизации недостаточным,

45% – оптимальным,

29% – слишком высоким.

Также украинцев спросили, почему люди не хотят мобилизоваться.

Из числа тех, кто назвал уровень мобилизации слишком высоким, 24% назвали страх смерти, инвалидности, плена, неопределенности, 13% – из-за несправедливой мобилизации, 13% – нехватки техники, амуниции и оружия, 12% – недоверие к власти, 10% – коррупцию.

В спонтанных открытых ответах на вопрос, какие основные причины, почему украинцы не хотят мобилизоваться в ВСУ:

Первое место – страх смерти, инвалидности, плена, неопределенности,

На втором месте – "несправедливая мобилизация".

На третьем – нехватка техники, амуниции и оружия.

Исследование проводилось по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий) с 17 по 21 февраля 2024 года. Метод опроса – телефонное интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.2%.

Опрос финансировался Агентством США по международному развитию (USAID).