Как украинцы оценивают уровень мобилизации и объясняют нежелание служить – опрос

Социологи выяснили отношение украинцев к мобилизации.
36% украинцев считают уровень мобилизации в Украине недостаточным.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института 17-21 февраля 2024 года.
Результаты соцопроса по оценке уровня мобилизации:
- 36% назвали уровень мобилизации недостаточным,
- 30% – достаточным,
- 19% – слишком высоким,
- 15% – не определились.
В возрастном разрезе
Среди граждан старше 60 лет:
- 51% назвали уровень мобилизации недостаточным,
- 21% – оптимальным,
- 10% – слишком высоким.
Возрастная группа 18-29 лет:
- 20% опрошенных назвали уровень мобилизации недостаточным,
- 45% – оптимальным,
- 29% – слишком высоким.
Также украинцев спросили, почему люди не хотят мобилизоваться.
Из числа тех, кто назвал уровень мобилизации слишком высоким, 24% назвали страх смерти, инвалидности, плена, неопределенности, 13% – из-за несправедливой мобилизации, 13% – нехватки техники, амуниции и оружия, 12% – недоверие к власти, 10% – коррупцию.
В спонтанных открытых ответах на вопрос, какие основные причины, почему украинцы не хотят мобилизоваться в ВСУ:
- Первое место – страх смерти, инвалидности, плена, неопределенности,
- На втором месте – "несправедливая мобилизация".
- На третьем – нехватка техники, амуниции и оружия.
Исследование проводилось по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий) с 17 по 21 февраля 2024 года. Метод опроса – телефонное интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.2%.
Опрос финансировался Агентством США по международному развитию (USAID).
Ранее социологи выяснили, как украинцы относятся к идее проведения выборов во время войны.
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