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Как украинцы оценивают уровень мобилизации и объясняют нежелание служить – опрос

Как украинцы оценивают уровень мобилизации и объясняют нежелание служить – опрос

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Социологи выяснили отношение украинцев к мобилизации.

36% украинцев считают уровень мобилизации в Украине недостаточным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института 17-21 февраля 2024 года.

Результаты соцопроса по оценке уровня мобилизации:

  • 36% назвали уровень мобилизации недостаточным,
  • 30% – достаточным,
  • 19% – слишком высоким,
  • 15% – не определились.

В возрастном разрезе

Среди граждан старше 60 лет:

  • 51% назвали уровень мобилизации недостаточным,
  • 21% – оптимальным,
  • 10% – слишком высоким.

Возрастная группа 18-29 лет:

  • 20% опрошенных назвали уровень мобилизации недостаточным,
  • 45% – оптимальным,
  • 29% – слишком высоким.
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Также украинцев спросили, почему люди не хотят мобилизоваться.

Из числа тех, кто назвал уровень мобилизации слишком высоким, 24% назвали страх смерти, инвалидности, плена, неопределенности, 13% – из-за несправедливой мобилизации, 13% – нехватки техники, амуниции и оружия, 12% – недоверие к власти, 10% – коррупцию.

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В спонтанных открытых ответах на вопрос, какие основные причины, почему украинцы не хотят мобилизоваться в ВСУ:

  • Первое место – страх смерти, инвалидности, плена, неопределенности,
  • На втором месте – "несправедливая мобилизация".
  • На третьем – нехватка техники, амуниции и оружия.
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Исследование проводилось по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий) с 17 по 21 февраля 2024 года. Метод опроса – телефонное интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.2%.

Опрос финансировался Агентством США по международному развитию (USAID).

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