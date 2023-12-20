Как украинцы отмечают церковные праздники после перехода на новый календарь: данные опроса

Положительно относятся к переходу на новый календарь 82% верных УГКЦ и 62% верных ПЦУ.

50% среди относящих себя к христианам относятся положительно к решению Православной Церкви Украины (ПЦУ) и Украинской Греко-католической Церкви (УГКЦ) перейти на Новоюлианский календарь.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса "Центра Разумкова".

Негативно к переходу на новый календарь отнеслись 15% респондентов,

безразлично — 14%,

не понимают, что это значит — 9%,

затруднились с ответом — 11%.

Положительное отношение к этому решению выразили 75% респондентов в Западном регионе, 45% – в Центральном регионе, 40% на Юге и 28% – на Востоке.

Отрицательно — от 6% на Западе до 24% на Востоке. На Востоке наибольшая суммарная доля респондентов, которым это безразлично, или которые не понимают, что это означает, или затруднились ответить (48,5%).

Позитивно относятся к переходу на новый календарь 82% верных УГКЦ, 62% верных ПЦУ, 24% "просто православных", 21% "просто христиан" и 20,5% верных УПЦ (МП). Отрицательно — соответственно 5%, 11%, 23%, 9% и 61%.

Фото: Центр Разумкова

В Западном регионе 66% ответили, что отмечают христианские праздники по Новоюлианскому календарю, в Центральном – 24%, в Южном – 22,5%, в Восточном – 20%.

Среди верных УГКЦ 80% отмечают христианские праздники по Новоюлианскому календарю, 9,5% — в зависимости от обстоятельств по Новоюлианскому или Юлианскому, 7% — только по Юлианскому.

Среди верных ПЦУ — соответственно 39% по "новому календарю", 27% — в зависимости от обстоятельств и 27,5% "по старому стилю".

75% респондентов-сторонников УПЦ (МП) заявили, что будут отмечать праздники по "старому стилю".

Фото: Центр Разумкова

Напомним, Новоюлианский календарь – усовершенствованная форма Юлианского календаря. Он практически совпадает с Григорианским. Только дата Пасхи будет высчитываться по-прежнему. Поэтому римо-католики и православные будут праздновать Пасху в разные дни.

Ранее сообщалось, что в мае этого года ПЦУ приняло решение перейти на новый календарь. В феврале аналогичное решение приняла УГКЦ.

ТСН.ua выяснял, как изменились даты церковных праздников.

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