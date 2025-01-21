Как украинцы относятся к русскоязычным гражданам: результат опроса

Ситуация с отношением к русскоязычным гражданам Украины за полтора года не изменилась.

В Украине большинство граждан (83%) готовы допускать русскоязычных жителей в свое окружение.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 49% украинцев ответили, что готовы допустить русскоязычных жителей в свое окружение. Еще 34% опрошенных согласились, что русскоязычные должны жить в Украине.

"То есть 83% населения готовы допускать русскоязычных жителей Украины в свое окружение. Ксенофобное отношение к ним имеют 17%", – говорится в сообщении КМИС.

Социологи добавили, что разница с результатами опроса в марте 2023 года незначительна. Ситуация с отношением к русскоязычным гражданам Украины за полтора года не изменилась.

Опрос КМИС был проведен 20 сентября – 3 октября 2024 года. Методом телефонных интервью во всех подконтрольных государству регионах Украины было опрошено 989 респондентов в возрасте с 18 лет.

К слову, в декабрьском опросе 2024 года КМИС украинцы рассказали, сколько еще готовы терпеть бремя войны.

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