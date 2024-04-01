Как украинцы относятся к уклонистам: общество разделилось на два лагеря

Социологи отметили, что общественное отношение к мобилизации в настоящее время крайне противоречиво.

Некоторые украинцы признались, что стыдятся за соотечественников, которые во время полномасштабной войны скрываются от мобилизации. В то же время некоторые считают, что уклонистов можно понять, ведь "никто не хочет умирать".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН совместно с Ассоциацией политических психологов Украины 1-15 марта 2024 года. Их представили на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Социологи отметили, что общественное отношение к мобилизации в настоящее время крайне противоречиво. С одной стороны, более половины респондентов (53,9%) согласны с утверждением "уклонистов от мобилизации можно понять — никто не хочет умирать". Не согласны с этим только 17,2% и еще около 29% не имеют четкого ответа. Наибольшую лояльность в этом вопросе готовы проявить жители южных областей, среди которых более 70% считают, что желающих уйти от мобилизации можно понять.

Как украинцы относятся к уклонистам/Скриншот

В то же время специалисты зафиксировали, что около 43% респондентов "чувствуют стыд за мужчин, которые скрываются от мобилизации". Среди жителей южных регионов таковых почти 50%.

Как украинцы относятся к уклонистам/Скриншот

"Противоречивое отношение к мобилизации, которое может проявляться и на уровне общественного сознания, и в сознании отдельных граждан, является весомым вызовом для военно-политического руководства государства и потребует применения психологически обоснованных мер для эффективного обеспечения мобилизации", — пришли к выводу эксперты.

Опрос проводился методом очных (face-to-face) интервью и охватил 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих на подконтрольной Украине территории. Выборка представляет взрослое население Украины, погрешность составляет 3,2%.

Напомним, в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда остановили микроавтобус, водитель которого пытался вывезти за границу пятерых военнообязанных мужчин. За свою поездку они заплатили перевозчику по 8 тысяч долларов каждый.

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