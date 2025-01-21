Как украинцы относятся к возвращению беженцев из-за границы: результаты соцопроса

Несмотря на сложности войны, большинство украинцев сохраняют положительное отношение к беженцам, готовы поддержать их возвращение.

Украинцы надеются, что те, кто был вынужден уехать за границу из-за полномасштабного вторжения России, смогут вернуться домой. Многие соотечественники стремятся сохранить единство и поддержку, несмотря на трудности войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"Полностью толерантным является отношение 47% опрошенных, еще почти 40% согласны, чтобы они возвращались в Украину (в сумме 87%). Не хотели бы их видеть в Украине только 13%", — говорится в исследовании.

Новое исследование показало, что отношение украинцев к беженцам остается преимущественно положительным. Результаты совпадают с данными сентября 2022 года, когда 90% граждан выразили понимание и не осуждали беженцев. Эксперты отмечают, что лишь 13% негативного отношения не является тревожным фактором. В частности, 87% украинцев готовы принять беженцев в свое ближайшее окружение, что свидетельствует о в целом благоприятной ситуации по этому вопросу в обществе.

Отношение украинцев к беженцам остается стабильным с незначительными изменениями между результатами марта 2023 года и нынешними данными.

Напомним, что в декабрьском опросе 2024 КМИС украинцы рассказали, сколько еще готовы терпеть бремя войны.

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