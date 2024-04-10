Как украинцы относятся к выборам во время войны – результаты соцопроса

Только 22% опрошенных украинцев положительно относятся к идее проведения президентских или парламентских выборов в Украине до завершения войны. В сентябре 2023 года этот показатель был меньше – 15%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы центра "Разумкова".

Отрицательно к проведению общенациональных выборов относятся 59,5% опрошенных (сентябрь 2023 г. – 64%).

В значительной степени поддержка идеи проведения выборов до завершения войны зависит от уровня доверия действующей власти.

Так, среди доверяющих президенту Украины Владимиру Зеленскому только 15% поддержали бы такие выборы, тогда как среди тех, кто не доверяет – 37%. Хотя даже среди тех, кто не доверяет президенту, относительное большинство – 45% – не поддерживают идею таких выборов. Среди доверяющих – 68%.

"Отрицательное отношение к выборам во время войны обусловлено тем, что относительное большинство – 45% граждан – считает, что такие выборы разъединят украинское общество, только 12% считают, что они сплотят общество (в сентябре–октябре 2023 г. – соответственно 40% и 9%)", – говорят социологи.

Относительное большинство граждан – 42% – считают, что смена власти во время войны будет препятствовать победе в войне с Россией. Только 13% придерживаются мнения, что смена власти будет способствовать победе (в сентябре–октябре 2023 г. – соответственно 51% и 13%).

Напомним, опрос показал, что украинцы считают большей угрозой, чем война.

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