Как украинцы относятся ко Дню победы 9 мая: данные социологов

Только 13% граждан Украины считают День победы 9 мая важным праздником. Отношение к нему резко ухудшилось после начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом говорится в социологическом исследовании КМИС.

Еще в 2010 году 58% украинцев считали День победы большим праздником. Однако уже в 2021 году его отмечали только 30% украинцев. В 2023 году количество желающих праздновать этот день снизилось до 13%. Социологи такой спад объясняют тем, что в России День победы – это милитаристский и пропагандистский праздник, представляющий негативный контекст для украинцев.

Больше украинцы празднуют Пасху (70%), Рождество (69%) и День Независимости Украины (63%).

День победы и День труда наименее популярны в Украине.

День победы в Украине один из самых непопулярных праздников. / Фото: КМИС

Напомним, украинцы все больше узнают правду о реальной истории Второй мировой. Потому и отношение к двум датам — 8-го и 9-го мая — постепенно меняется.

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