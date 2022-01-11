Как украинцы смотрели телевидение в декабре 2021 года: обзор BIG DATA UA

Телеканалы группы 1+1 media лидируют в своих нишах.

Независимое рейтинговое агентство BIG DATA UA представило обзор показателей пересмотра за декабрь 2021 года. Так, самым популярным телеканалом Украины в декабре стал 1+1 (доля просмотра 11,39%). Канал СТБ, несмотря на потерю 2,90 п.п., получил долю в 9,41% и закрепился на втором месте. Канал 1+1 сгенерировал 768,2 тысячи контактов, а у канала СТБ этот показатель составил 705,7 тысяч. На третьем месте расположился канал ICTV с долей просмотра 8,68% (снижение на 0,73 п.п. и 667,3 тысячи контактов).

В общей сложности группа каналов общего просмотра набрала в декабре 6,03 млн. контактов с IPTV/OTT домохозяйствами.

Кроме этого, BIG DATA UA назвали победителя последней минуты 2021 года. Им стал канал 1+1, сумевший собрать 34,8% аудитории, и с большим отрывом победил ближайших конкурентов. На втором месте канал Украина, доля которого составила 16,26%, что вдвое меньше лидера, а на третьем месте канал ICTV с долей 11,16%.

Также в декабре телеканал 2+2 собрал 4,6% доли, обогнав Интер и став на шестую позицию в ТОП.

Что касается развлекательных каналов, лидером в этом сегменте остается входящий в состав 1+1 media телеканал ТЕТ. В декабре канал ТЕТ уменьшил долю просмотра (падение на 0,52 п.п. до 2,08%), сгенерировав 431,7 тысяч контактов с IPTV/OTT домохозяйствами по всей Украине. Среднее время просмотра ТЕТ составило 42,3 минуты. Канал НЛО-ТВ находится на втором месте с долей просмотра 1,14% (плюс 0,15 п.п.). Доля третьего по популярности канала ОЦЭ-ТВ просела на 0,07 п.п. до 0,50%.

В разрезе детских каналов ПЛЮСПЛЮС из группы 1+1 media сохраняет уверенное лидерство, сгенерировав 166,7 тысячи контактов. Канал Nick Jr (доля просмотра увеличилась на 0,32 п.п. до 0,99%) получил второе место, а канал Nickelodeon (доля на уровне 0,93%, рост на 0,02 п.п.) занимает третье место соответственно. Суммарно с детскими каналами в течение декабря проконтактовало 2,09 млн домохозяйств, подключенных к IPTV/OTT панели.

Группу каналов сериалов в декабре продолжает возглавлять входящий в медиагруппу 1+1 media канал Бигуди, доля просмотра которого выросла на 0,38 п.п. до 0,94%. Канал сгенерировал 264,7 тысячи контактов с IPTV/OTT домохозяйствами. На втором месте канал Paramount Comedy, доля просмотра которого прибавила 0,22 п.п. до 0,57%. Третье место занимает канал Epic Drama с долей просмотра 0,36%. Суммарно группа каналов сериалов набрала 1,78 млн. контактов с IPTV/OTT домохозяйствами по всей Украине.

В середине декабря измерительная панель BIG DATA UA обогатилась данными от Киевстар ТВ, и в настоящее время составляет более полумиллиона абонентов IPTV/OTT.

Подробнее об обзоре и еще больше данных найдите по этой ссылке. Прескит: https://bit.ly/3Gjdobl.

Справка:

Независимое рейтинговое агентство BIG DATA UA – инновационная компания, предоставляющая услуги по мониторингу рейтингов просмотров телеканалов среди коммерчески привлекательной аудитории Украины. Созданная команда BIG DATA UA имеет экспертные знания и уникальный опыт в проведении разновекторных исследований и предоставлении качественного и технологического сервиса. Это первая в Украине компания, продукты которой основаны на современных цифровых технологиях, специализирующихся на измерении поведения просмотра аудиторией сервисов IPTV (Internet Protocol Television) и OTT (Over the Top, часть технологии IPTV).