Как украинцы воспринимают мирные переговоры без участия Киева – опрос

Украинцы поддерживают прямые переговоры Украины с РФ, но категорически против, чтобы какие-либо решения принимались без участия Киева.

Абсолютное большинство украинцев категорически против (91%) переговоров США и РФ по прекращению войны без участия Киева.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 20-21 февраля 2025 года.

"Украинцы считают, что нормализация отношений между этими странами имеет позитив прежде всего для России и вредит как Украине, так и Европейскому Союзу", – говорится на сайте социологической группы.

В то же время, в последнее время все больше украинцев (64%) считают, что прямые переговоры между Украиной и Россией необходимы. Из 1200 принявших участие в опросе респондентов 81% уверены, что войну можно закончить дипломатическим путем, если привлечь к переговорам другие страны и найти компромиссное решение.

Кроме того, подавляющее большинство опрошенных (83%) заявило, что Украина может согласиться на прекращение огня только тогда, когда получит действенные гарантии безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в участии Зеленского в переговорах нет нужды. По мнению Трампа, у президента Украины было три года, чтобы договориться с Путиным.

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