Как Украине достичь коллективного иммунитета к коронавирусу: ответ инфекциониста

Если изменений в процессе вакцинации не произойдет, украинцы не смогут получить коллективный иммунитет.

Для появления колетивного иммунитета к COVID-19 в Украине нужно ежедневно вакцинировать не менее 100 тысяч человек. Это связано с тем, что большинство препаратов требует повторного введения.

Соответствующее утверждение врач-инфекционист Виктор Петров высказал в эфире телеканала "Дом".

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По его словам, сейчас вакцинация в Украине происходит достаточно медленно, и если этот процесс не ускорят, то наши граждане не смогут получить коллективный иммунитет.

"Скорость вакцинации очень медленная и, к сожалению, мы не можем говорить о том, что вакцина будет доступна абсолютно для всех групп населения", — отметил Петров.

Инфекционист также остановился на необходимости первоочередной вакцинации людей из групп риска.

"Мы должны прививать пожилых людей, медиков, учителей. Мы должны обязательно прививать людей, которые много контактируют с другими людьми, чтобы остановить распространение вируса", — отметил эксперт, напомнив также о важности дистанцирования и дезинфекции рук.

Для ускорения темпов COVID-вакцинации Петров предлагает привлечь больше медучреждений и частных врачей.

"Мы должны быстро вакцинировать большое количество людей. Это нужно делать всеми возможными способами. (...) Привлечь всех, кто может в этом помочь. Все лечебные учреждения должны иметь вакцину, которая будет доступна для любого гражданина Украины от 18 лет в любом учреждении, в любой географической точке Украины", — подытожил медик.

Заметим, что в Украине прививки от коронавируса получили уже 3 572 509 человек.

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