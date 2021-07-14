Как Украине достичь коллективного иммунитета к коронавирусу: ответ инфекциониста

Если изменений в процессе вакцинации не произойдет, украинцы не смогут получить коллективный иммунитет.
Для появления колетивного иммунитета к COVID-19 в Украине нужно ежедневно вакцинировать не менее 100 тысяч человек. Это связано с тем, что большинство препаратов требует повторного введения.
Соответствующее утверждение врач-инфекционист Виктор Петров высказал в эфире телеканала "Дом".
По его словам, сейчас вакцинация в Украине происходит достаточно медленно, и если этот процесс не ускорят, то наши граждане не смогут получить коллективный иммунитет.
"Скорость вакцинации очень медленная и, к сожалению, мы не можем говорить о том, что вакцина будет доступна абсолютно для всех групп населения", — отметил Петров.
Инфекционист также остановился на необходимости первоочередной вакцинации людей из групп риска.
"Мы должны прививать пожилых людей, медиков, учителей. Мы должны обязательно прививать людей, которые много контактируют с другими людьми, чтобы остановить распространение вируса", — отметил эксперт, напомнив также о важности дистанцирования и дезинфекции рук.
Для ускорения темпов COVID-вакцинации Петров предлагает привлечь больше медучреждений и частных врачей.
"Мы должны быстро вакцинировать большое количество людей. Это нужно делать всеми возможными способами. (...) Привлечь всех, кто может в этом помочь. Все лечебные учреждения должны иметь вакцину, которая будет доступна для любого гражданина Украины от 18 лет в любом учреждении, в любой географической точке Украины", — подытожил медик.
Заметим, что в Украине прививки от коронавируса получили уже 3 572 509 человек.