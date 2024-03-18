Как Украине получить преимущество над бесконечным потоком пушечного мяса из РФ: Сырский назвал ответ

Генерал подчеркнул, что технологии и технологичность – это залог преимущества украинцев над врагом.
Украинские Силы обороны работают над решением, чтобы получить преимущество над количественно превосходящим противником.
Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.
Генерал подчеркнул, что технологии и технологичность – это залог преимущества украинцев над врагом. И важное место здесь занимают беспилотные системы.
По словам Сырского, развитие применения беспилотных систем – это его приоритет в должности главкома. В Вооруженных Силах Украины за это направление отвечает заместитель Сырского, Герой Украины полковник Вадим Сухаревский.
"Вместе с ним мы работаем над ускорением внедрения технологических инновационных решений и обеспечения институциональной устойчивости и адаптивности определенных органов военного управления сил обороны", – говорит главком.
Отдельный акцент – на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления.
"Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником. Подходим комплексно к планированию наших потребностей, в первую очередь учитывая актуальный опыт с поля боя.
Но важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации – сохранение жизни наших военных", – подытожил генерал Сырский.
Напомним, что предыдущий главком Валерий Залужный в своей статье изданию Economist заявил, что для выхода войны из тупика нужен масштабный технологический скачок.
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