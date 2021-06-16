Как Украине преодолеть коронавирус и какую процедуру для этого придется делать каждый год: ответ врача

Коронавирус становится более заразным и агрессивным, тяжелее начали болеть дети.

Коронавирус мутирует каждые 3-4 месяца и становится все более агрессивным, меняются и симптомы COVID-19. Поэтому, чтобы преодолеть пандемию, необходимо ежегодно проходить вакцинацию. Об этом заявил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в эфире телеканала "Украина 24".

Также читайте Вакцинация от коронавируса: в Минздраве назвали количество привитых украинцев по состоянию на 16 июня

По его словам, сейчас продолжительность иммунитета к коронавирусу до конца не исследована, поэтому "весь мир настраивается на то, что вакцинация от коронавируса станет ежегодным событием в жизни каждого человека".

"Мы видим, что каждые 3-4 месяца появляются новые мутации, которые становятся более агрессивными, более заразными, и путь передачи становится легче. Более того, мы видим, что клиника тоже потихоньку меняется", — сказал врач.

Также медик отметил, что в начале пандемии дети болели в легкой или бессимптомной форме, а сегодня уже течение заболевания осложнилось.

Однако, по его словам, коронавирус все же демонстрирует свою сезонность, поэтому лето значительно снижает рост заболеваемости. А это шанс для Украины, чтобы за этот период подготовиться и максимально вакцинировать свое население.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 16 июня в Украине от коронавируса уже привито 1 831 147 человек.

Украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку