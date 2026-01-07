Как Украине провести выборы после войны, не потеряв государство: анализ эксперта

Первые выборы после войны будут беспрецедентным вызовом для Украины / © УНИАН

После завершения военного положения перед Украиной предстанет беспрецедентный вызов — проведение первых послевоенных выборов. Это вопрос не столько календаря, сколько выживания демократии. Как организовать голосование, когда инфраструктура разрушена, миллионы избирателей за границей, а реестры устарели?

Эксперт Центра политико-правовых реформ, заместитель председателя ЦИК (2007–2018) Андрей Магера в своей статье для «Зеркала недели» проанализировал риски и предложил дорожную карту легитимного процесса.

Украина, согласно Конституции, является демократическим государством, где единственным источником власти является народ. Однако полномасштабная агрессия РФ и режим военного положения изменили политическую реальность, ограничив избирательные права и свободы. Разговор о выборах сейчас — это, прежде всего, разговор об условиях, при которых они могут быть признаны легитимными, отмечает эксперт.

Конституционный фундамент: пять «нет», которые нельзя нарушать

Основой любого избирательного процесса в Украине остается Конституция. Андрей Магера напоминает о пяти незыблемых принципах избирательного права: выборы должны быть свободными, всеобщими, равными, прямыми и проходить путем тайного голосования.

Это не просто декларации, а жесткие границы. Любое отклонение от этих принципов, даже оправданное последствиями войны, автоматически делает процесс нелегитимным.

Сейчас законодательное регулирование выборов в Украине фрагментарно. Хотя в 2019 году был принят Избирательный кодекс, деятельность ЦИК, Реестра избирателей и политических партий регулируется отдельными законами, что создает риски правовых противоречий. Кроме того, важным ориентиром остаются решения Конституционного Суда и международные стандарты. Игнорирование последних, хотя и возможно формально, будет иметь катастрофические репутационные последствия для страны, стремящейся стать членом ЕС.

Специальный закон: зачем он нужен и что в нем должно быть

Эксперт подчеркивает: послевоенные выборы нуждаются не в косметических поправках, а в принятии специального закона для первых послевоенных парламентских выборов. Этот документ должен действовать как дополнение к Избирательному кодексу, а не заменять его, и утратить силу после завершения волеизъявления.

Почему это нужно? Действующая система с открытыми региональными списками имеет уязвимые места, которые в условиях войны станут критическими. Самая большая проблема — привилегированное положение первых девяти кандидатов в общенациональном списке партии.

«Они не закрепляются ни в одном избирательном регионе и получают мандаты в приоритетном порядке, что противоречит принципу равного избирательного права», — отмечает автор статьи.

Магера предлагает рациональную коррекцию: закрепить всех кандидатов без исключения за регионами, чтобы так называемые «лидеры списка» проходили такую же электоральную оценку избирателями, как и рядовые партийцы.

Специальный закон также должен урегулировать «форс-мажорные» аспекты:

Определение даты начала процесса и дня голосования.

Новая территориальная организация выборов (округа, участки).

Особенности списков избирателей на основе миграции.

Специфика голосования военных и беженцев.

При этом эксперт отмечает, что избирательная система для президентских выборов значительно стабильнее и не требует кардинального пересмотра.

Разрушенная география: как перекроить карту округов

Агрессия РФ изменила не только судьбы людей, но и физическую карту избирательного процесса. Действующая система округов и регионов рассчитана на мирное время и границы областей. Сейчас часть территорий оккупирована, а десятки округов фактически не контролируются украинскими властями.

«В таких условиях перечень избирательных регионов и округов нуждается в пересмотре», — отмечает Магера.

Еще более острая проблема — инфраструктура. По данным ЦИК, уничтожено или повреждено более 7,5 тысячи помещений для голосования. Без их восстановления или создания новых участков (в том числе модульных) провести выборы во многих громадах будет физически невозможно. Магера подчеркивает необходимость пересмотра сети участков: ликвидации тех, где население исчезло, и создание новых в местах концентрации ВПЛ.

Миллионы за рубежом: как избежать коллапса

Один из самых сложных вызовов — обеспечение права голоса миллионам уехавших за границу украинцев. Имеющиеся зарубежные участки имеют критически низкую пропускную способность: даже при идеальной организации один участок может принять максимум 6,5-7 тысяч человек. Это чревато километровыми очередями и фактической потерей права голоса для большинства мигрантов.

Кроме того, избиратели за границей сейчас дискриминированы: они голосуют за партию, но не могут влиять на продвижение конкретных кандидатов в списках (нет преференциального голоса).

Андрей Магера предлагает два пути решения проблемы, требующих законодательных изменений:

Создание отдельного заграничного избирательного региона с собственным списком кандидатов. Включение зарубежных участков в Киевский городской избирательный регион (как месторасположение МИД).

Для увеличения пропускной способности целесообразно открывать дополнительные участки вне дипучреждений (с согласия стран пребывания) или создавать по два участка в одном помещении посольства, если позволяет площадь.

Почему «Дія» и почта — это плохая идея

Обсуждая методы разгрузки участков, эксперт категорически предостерегает от введения электронного голосования на первых послевоенных выборах.

«Электронное голосование сейчас является самым рисковым вариантом из-за низкого доверия и угроз вмешательства в ІТ-системы», — уверен Магера.

Голосование по почте также не является панацеей: оно не снимает риски подкупа или давления на избирателя, а также ставит Украину в зависимость от почтовой инфраструктуры других государств. Самым реалистичным инструментом Магера называет увеличение времени голосования в день выборов, например с 7:00 до 22:00.

Военные и ВПЛ: особые условия

В отношении внутренне перемещенных лиц предлагается либерализовать процедуру смены места голосования, сделав ее доступной через электронный кабинет избирателя. Однако эксперт настаивает на сохранении дедлайнов для такого изменения, чтобы избежать хаоса со списками в день выборов.

Для военных критически важно обеспечить как активное, так и пассивное избирательное право. Андрей Магера отмечает: время службы, пребывания на фронте или в плену должно засчитываться к цензу оседлости (требование проживания в Украине на протяжении последних 5 лет), ведь это обстоятельства, которые не зависят от воли человека. Также необходимо предусмотреть возможность создания спецучастков в местах дислокации подразделений.

Напомним, в ЦИК заявили об изменении правил. Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко рассказал, почему после войны выборы в Украине не состоятся по стандартной процедуре.