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Как украинские бойцы одним дроном выбили окупантов из занятой позиции (видео)

Как украинские бойцы одним дроном выбили окупантов из занятой позиции (видео)

FPV-дроны / Фото: Forbes. Украина

Враг понес потери в живой силе.

На Бердянском направлении ВСУ отразили позицию, которую ненадолго заняли россияне. Помог им в этом БПЛА, которым отработал оператор подразделения Булава по ОПБ им. Б.Хмельницкого.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Как украинские бойцы одним дроном выбили оккупантов из занятой позиции

Как украинские бойцы одним дроном выбили оккупантов из занятой позиции

"Дрон сбросил взрывчатку и минул нескольких оккупантов. После чего оператор решил не возвращаться на базу, а продолжил гоняться за бегущими по полю оккупантами. Бой дрона против нечисти снимал Mavic с телевизионной камерой. В результате побега оккупантов, наши бойцы вернули свою позицию", – отмечается в сообщении.

Ранее с помощью FPV-дроны украинские бойцы поразили группу вражеской пехоты. Вероятно, двое российских военных обезврежены.

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