Как украинские бойцы одним дроном выбили окупантов из занятой позиции (видео)

На Бердянском направлении ВСУ отразили позицию, которую ненадолго заняли россияне. Помог им в этом БПЛА, которым отработал оператор подразделения Булава по ОПБ им. Б.Хмельницкого.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Как украинские бойцы одним дроном выбили оккупантов из занятой позиции

"Дрон сбросил взрывчатку и минул нескольких оккупантов. После чего оператор решил не возвращаться на базу, а продолжил гоняться за бегущими по полю оккупантами. Бой дрона против нечисти снимал Mavic с телевизионной камерой. В результате побега оккупантов, наши бойцы вернули свою позицию", – отмечается в сообщении.

Ранее с помощью FPV-дроны украинские бойцы поразили группу вражеской пехоты. Вероятно, двое российских военных обезврежены.

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