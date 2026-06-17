Как украинские дроны с ШИ впервые в истории сами решили убить оккупантов: рассказ производителя

Беспилотник / Иллюстративное фото / © ТСН

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В Украине впервые зафиксировали случай, когда полностью автономные дроны «Терминатор», управляемые искусственным интеллектом, ликвидировали российских солдат. Технология, работающая без участия оператора, была протестирована два года назад.

Об этом пишет New Scientist со ссылкой на высокопоставленного представителя украинской оборонной промышленности.

По словам собеседника, два года назад состоялось испытание полностью автономных дронов, запрограммированных уничтожать все в пределах определенной зоны, и тогда были зафиксированы подтвержденные жертвы. Речь идет о первом известном случае, когда полностью автономные беспилотники, действовавшие без участия человека, убили военных на поле боя. Это явилось важным этапом в трансформации современной войны.

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Первое испытание дронов «Терминатор» с ИИ

Во время одноразового теста на фронте в Украине применили 10 дронов «Терминатор», управляемых ИИ. По итогам операции погибли российские военные.

«Мы это попробовали. Это был тест. Мы никогда не внедряли это [шире]», — сказал производитель дронов Александр Кохановский, который предоставил технологию и рассказал об этом во время пресс-конференции, организованной украинским посольством.

По словам Кохановского, испытание прошло два года назад. В нем использовали квадрокоптеры, запрограммированные долететь до линии фронта, преодолев 3 — 5 км примерно за 10 мин., после чего активировался так называемый «режим Терминатора», где система ИИ самостоятельно обнаруживала и перехватывала цели.

«Мы просто запускаем его и знаем, что все будет мертво — все, что будет найдено в этой конкретной зоне, будет уничтожено. С дроном вообще нет никакой связи, вы не можете видеть видео, ничего… Все, что он увидит, будет убито«, — рассказал Кохановский.

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Поскольку во время теста не было возможности установить, что именно зафиксировали или атаковали автономные дроны, после завершения миссии в эту зону направили БпЛА с операторским управлением для проверки последствий. По словам Кохановского, среди пораженных были «несколько солдат и один грузовик». Хотя самой видеозаписи атаки нет, было сделано заключение, что именно автономные дроны уничтожили эти цели.

Кохановский отметил, что лично не присутствовал во время испытания. По его словам, тест провело неназванное военное подразделение вблизи городов Бахмут и Часов Яр в рамках украинского контрнаступления. Минобороны Украины не предоставило ответы на запросы по этому тесту и действующему правовому статусу применения полностью автономного оружия.

В Украине запрещено использование ИИ на финальной стадии перехвата целей

Сегодня искусственный интеллект уже широко применяется в армиях разных стран — для анализа разведывательных данных, выбора целей и автоматизации отдельных боевых функций. В то же время, на определенном этапе решение все равно остается за человеком. Именно поэтому заявление Кохановского является одним из четких подтверждений того, что боевая смерть могла быть вызвана исключительно решением ИИ.

Представители оборонных компаний-участники пресс-конференции в посольстве отметили, что в настоящее время украинское правительство запрещает использование ИИ на финальной стадии перехвата целей. В то же время, технологии искусственного интеллекта уже активно интегрированы в другие этапы боевого процесса и различные типы вооружения. По словам Кохановского, власти осознают стремительное развитие этих технологий и ведут консультации с оборонной отраслью о возможном смягчении действующих ограничений.

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Еще в 2023 году появлялись сообщения об украинских ударных дронах с ИИ, способных самостоятельно обнаруживать и атаковать цели без прямого вмешательства человека. Однако речь шла преимущественно об уничтожении техники — в частности, танков — а не пехоты, и подтвержденных человеческих жертв на тот момент не было.

Представитель 21-го отдельного полка беспилотных систем 3 армейского корпуса, майор Даниил Положухно заявил в комментарии изданию, что не знал об описанном тесте и не был к нему причастен. По словам майора, его подразделение применяет только полуавтономные системы, где контроль человека остается обязательным.

«Эти дроновые системы и платформы способны автоматически обнаруживать и сопровождать цели, а также автономно наводиться на финальных метрах подлета, что помогает упростить работу операторов. Однако мы не используем полностью автономные дроновые системы, которые самостоятельно выбирают и поражают цели без участия оператора», — рассказал Положухно.

«Украина соблюдает международное гуманитарное право и серьезно относится к своей ответственности за соблюдение прав всех участников боевых действий. Также мы очень тщательно принимаем решения, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения», — добавил он.

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Опасность автономного оружия

Несмотря на отсутствие официального международного запрета на автономное оружие, способное убивать без человеческого контроля, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш неоднократно призывал к его введению. В прошлом году он подчеркнул, что «в нашем мире нет места для смертельных автономных систем вооружения».

В ООН также предостерегают, что такое оружие может представлять угрозу международному гуманитарному праву и правам человека, ведь устраняет человеческий фактор из процесса принятия решений в войне. Отдельную обеспокоенность вызывает возможность ошибок: автономные системы могут атаковать собственные силы, технику или гражданское население.

Мария Розария Таддео из Оксфордского университета убеждена, что использование ИИ для убийств лишает солдата достоинства, размывает ответственность нападающего и должно быть запрещено.

«Это не просто проблематично — это ужасно. Хотим ли мы быть обществом, убивающим других людей или позволяющим своему правительству убивать других людей без участия человека?», — высказалась Таддео.

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В свою очередь Энтони Кинг из Университета Эксетера считает, что хотя технологически полностью автономные удары уже возможны, их реальное значение на поле боя может быть преувеличено.

«Вполне возможно, что правительства позволили бы это, если бы это давало им военное преимущество. Однако факт остается фактом: очень мало, если вообще хоть какие-то из миллионов дронов, которые использовались в войне в Украине российскими и украинскими силами, были [полностью] автономными. То есть дело не только в том, что правильно с нравственной точки зрения оставлять человека в процессе; на данный момент это еще и эффективнее с военной точки зрения», — объяснил Кинг.

Работает ли проект «Терминатор» сейчас?

Кохановский сообщил, что проект «Терминатор» не получил дальнейшего развития после тестирования из-за действующих украинских ограничений. Кохановский возглавляет компанию Aero Center, которая, по его словам, не была причастна к тем испытаниям, поскольку тогда еще не существовала.

Сегодня компания работает над автономными дронами-перехватчиками, предназначенными для уничтожения российских дронов-камикадзе «Шахед» еще до того, как они достигнут городов, сел или объектов критической инфраструктуры.

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Новая система под названием ALITA system будет состоять из 16 пусковых платформ и 64 дронов. По словам разработчиков, она должна быть готова уже к октябрю и сможет автоматически отслеживать воздушные цели, запускать перехват и двигаться к ним со скоростью до 450 км/ч, уничтожая как малые беспилотники, так и вертолеты.

Впрочем, действующие украинские правила и дальше запрещают полностью автономный режим работы, требуя, чтобы человек подтверждал цель на завершающем этапе перехвата. Даже при таких условиях для управления батареей из 64 дронов будет достаточно только двух операторов, что значительно сокращает потребность в персонале.

«Каждый этап здесь может быть либо ручным, либо автоматическим. Нам не разрешается выполнять финальный этап автоматически. Я очень хотел бы этого», — сказал Кохановский, который считает, что правила следует изменить.

Напомним, Украина усилила удары в тылу врага благодаря дронам с ИИ, в частности моделям Hornet, которые автономно уничтожают логистику и поставки оккупантов. Это привело к значительному росту потерь РФ, которые в среднем составляют более 1000 человек в день.

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