Как украинские спецназовцы спасали людей в захваченном талибами Кабуле: ГУР показало уникальные кадры

Чтобы забрать людей, спецназовцы ГУР пешком выходили в захваченный террористами город, рискуя собственной жизнью. Военные из других стран отказывались это сделать.

Главное управление разведки Украины обнародовало уникальные кадры, как наши спецназовцы проводили эвакуационную миссию в Кабуле

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Отмечается, что среди эвакуированных были граждане Украины, граждане других государств, в том числе представители ООН, члены правозащитных организаций, сотрудники иностранных СМИ, а также люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом.

Так, наша страна заняла 8 место по количеству эвакуированных лиц среди европейских стран. Украине удалось эвакуировать более 700 человек — несмотря на то, что мы не имели своего миротворческого контингента в Афганистане.

Чтобы забрать людей, спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такое рискованное решение не решился никто, потому что зону за территорией аэропорта уже контролировали талибы. Однако именно такой мужественный поступок наших военных позволил быстро найти и эвакуировать людей, которые самостоятельно не могли добраться до аэропорта.

В свою очередь, украинские пилоты также рисковали жизнью, ведь работали в сложных условиях и в постоянной угрозе обстрела во время взлета.

Напомним, что спецназовец эксклюзивно для ТСН рассказал об уникальной спасательной операции в Афганистане.

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