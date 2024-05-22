Как украинский морской дрон запускает по позициям россиян реактивные снаряды: в Сети показали видео

В Сети показали, как украинский морской дрон запускает реактивные снаряды по Кинбурнской косе. Такие системы можно успешно применять во время "тарана" российских кораблей, за 200-300 метров до столкновения.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

“Если применять такое средство просто для того, чтобы “покошмарить” позиции противника – то даже оно не поможет. На видео отчетливо виден катастрофический разлет с увеличением расстояния полета снаряда. Но на ближних дистанциях они идут довольно кучно. Фактически, эти системы можно применять при таранах российских кораблей, за 200-300 метров до столкновения, отстреливая боекомплект, тем самым не нанося критических повреждений кораблю, которые могут привести к затоплению, но нейтрализуя возможность подбить морской дрон при сближении с палубы”, — поясни Александр Коваленко.

Как украинский морской дрон запускает по позициям россиян реактивные снаряды

По его словам, шесть 122-миллиметровых реактивных снарядов устроят еще тот переполох на палубах оккупантов. После чего дрон достигнет своей цели.

“А если залп будет из двух дронов одновременно? Китайский Новый год даже на БДК проекта 775 гарантировано. Кроме того, на малых дистанциях такой обстрел реактивными снарядами с кассетной боевой частью может быть эффективным по аэродромам в прибрежной зоне. В общем, креатив зачетный, главное – применять с умом”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что российские оккупанты за три недели текущего месяца применили 249 дронов камикадзе Shahed-131/136.

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