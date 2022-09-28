Как украинское ПВО уничтожило ракеты из российских истребителей: детали

Продолжая обстрелы из реактивной и тяжелой артиллерии, танков и минометов наших позиций, враг применил и 3 авиационных, и 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре прифронтовых и тыловых районов.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Истребителем Су-35 выпущена ракета Х-31 по Березнеговатому, в Николаевской области. Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе.

По Одесщине враг нанес один ракетный удар. Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, по крымскому направлению, выпущено 2 ракеты Х-59, класса "воздух – поверхность". Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе.

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В то же время враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу: еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 из направления Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО.

Напомним, 27 сентября Россия "нарисовала" и опубликовала результаты своих "референдумов" в четырех областях Украины.

Обращение Зеленского за 27 сентября: Продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю