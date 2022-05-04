Как украинскому беженцу не стать жертвой торговли людьми: советы эксперта

По данным Международной организации по миграции, с 1991 года более 300 тысяч украинцев попали в руки торговцев людьми.

Представительство Евросоюза совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) начало сотрудничество по информированию населения Украины о безопасной внутренней миграции, чтобы повысить осведомленность граждан, спасающихся от войны.

Более семи миллионов украинцев мигрировали внутри страны, то есть покинули свой дом и переехали в другую область, свидетельствуют данные Международной организации по миграции, сообщается в сюжете "Сніданку з 1+1".

Беженцы – это слово уже стало привычным в нашем лексиконе за два месяца войны. Эти украинцы сталкиваются с огромным количеством материальных и психологических проблем. Этой уязвимостью могут воспользоваться преступники. Примеров становится все больше. 56-летний житель Харькова Олег рассказал, что с конца февраля происходят очень страшные вещи – уничтожаются здания, убивают ни в чем не повинных.

У Олега очень большая семья и он всегда мог обеспечить своих детей и жену всем необходимым. Мужчина работал за границей и, когда началась война, выехать на работу невозможно. «Поэтому мы все переехали в другую область, где мы получили удостоверение вынужденно перемещенных лиц и получили соцвыплаты», — поделился своим Олег.

Но этого катастрофически не хватало. Следовательно, Олег добросовестно искал работу, но желающих брать 56-летнего мужчину не было. Впрочем, однажды ему якобы повезло. «Идя по городу, я наткнулся на объявлени, которые ищут мужчин. Я позвонил и узнал условия – мне сказали, что обычная работа – нужно просто разгружать грузовики с гуманиарной помощью, сортировать ее», — рассказал житель Харькова.

Оплату обещали выдавать каждый день, что порадовало мужчину, однако кое-что и насторожило. Когда он пришел к работодателям – ему заявили: «Сказали, что я должен сдать все свои документы – паспорт и свидетельство вынужденно перемещенного лица».

Так теперь возникает вопрос – зачем работодателям документы и можно ли их давать беженцам? Ирина Мидловец работает в программе помощи и защиты уязвимых мигрантов в представительстве Международной организации по миграции в Украине. По ее словам, такие ситуации сейчас очень распространены, ведь беженцы в уязвимом состоянии, потому что потеряли дом, близких, чем радостно пользуются торговцы людьми: «Например, когда человек трудоустраивается где-то на работу или если человек выезжает и например ищет жилье – ему говорят – нам нужно тебя зарегистрировать, поэтому пожалуйста отдай нам свой паспорт».

Также часто похищают документы при пересечении границы. Когда перевозчики собирают ваши паспорта якобы для пограничников, помните – никому, кроме официальных лиц, свои документы предоставлять нельзя, ведь без них ваше лицо невозможно установить, следовательно, и прав у вас никаких нет. При этом воры могут манипулировать вами разными способами, получив ваш паспорт.

Очень важно держать свои документы всегда при себе, не забудьте сфотографировать их и отправить на свой электронный ящик. Такие простые правила могут сохранить вашу жизнь, ведь по данным Международной организации по миграции, с 1991 года более 300 тысяч украинцев попали в руки торговцев людьми.

В эфире Сніданку з 1+1 Реми Дюфло, заместитель председателя Представительства ЕС в Украине, назвал пять главных правил, которые должны соблюдаться внутренними беженцами. Они разработаны совместно с Международной Миграцией.

документы , удостоверяющие личность. Следует предоставлять их только официальным органам власти и их работникам. Также следует иметь электронную копию, которую можно не передавать никому.

, удостоверяющие личность. Следует предоставлять их только официальным органам власти и их работникам. Также следует иметь электронную копию, которую можно не передавать никому. транспорт . Вы должны знать куда транспорт следует, сообщите об этом своим друзьям, семье.

. Вы должны знать куда транспорт следует, сообщите об этом своим друзьям, семье. помощь . Если вы мигрант, вы имеете право на помощь. Ее предоставляют во многих местах, но помните, что принимать ее следует от тех, кого можно определить как представителей конкретной организации.

. Если вы мигрант, вы имеете право на помощь. Ее предоставляют во многих местах, но помните, что принимать ее следует от тех, кого можно определить как представителей конкретной организации. взаимодействие , когда следует осторожно относиться к незнакомцам и не вступать в контакт с вызывающими подозрение.

, когда следует осторожно относиться к незнакомцам и не вступать в контакт с вызывающими подозрение. коммуникация. Сообщайте своим родственникам, друзьям, знакомым о том, где вы находитесь, какие возможны изменения маршрута. Также установите пароль, речь которого означает, что вы в опасности.

Дополнительно к этим главным правилам люди должны знать телефон, на который можно позвонить с 8:00 до 20:00 с вопросами, советами и сомнениями – 527.

С 1991 года украинцы неоднократно становились жертвами торговли людьми. С начала этой войны риск еще больше растет.

#StandWithUkraine, #stoptrafficking, #527прежде всего