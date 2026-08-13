Как украинцам вернуть свои деньги, если банк взыскал лишнюю комиссию с платежной карты: алгоритм действий

Незаконные банковские операции / © ТСН

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Комиссии по переводам и другим банковским операциям давно стали привычной частью пользования финансовыми услугами. Однако иногда о дополнительных расходах клиент узнает только постфактум — когда со счета уже сняли больше, чем он ожидал.

Можно ли обжаловать комиссию банка

Сам факт взыскания комиссии еще не свидетельствует о нарушении. Однако какие списания могут быть неправомерными, а также куда обращаться за возвратом денег — объяснила адвокат и руководитель Prima Leader Group Дина Дрижакова в комментарии «24 Канала».

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Претензии могут возникнуть и из-за двойного взыскания за одну операцию. Например, когда банк отдельно начисляет комиссии «за перевод» и «выполнение платежа». Похожая ситуация с размытыми формулировками типа «технических операций» или «сопровождения», за которыми скрывается дополнительная плата за стандартные услуги.

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Отдельно адвокат обращает внимание еще на несколько видов списаний, которые при определенных обстоятельствах можно обжаловать:

за сопровождение кредита — во многих случаях суды признают такие комиссии несправедливыми условиями, поскольку речь идет об обязанности банка, а не отдельной услуге;

за досрочное погашение кредита — возможность взимать такую плату ограничена законом, особенно в сфере потребительского кредитования;

за уже отключенные услуги , например, СМС-информирование, страхование или сервисные пакеты, от которых клиент отказался, но деньги продолжают списывать;

при конвертации валют — вопросы могут возникнуть, если банк применил курс, существенно отличающийся от рыночного, не раскрыв при этом реального размера комиссии.

Как вернуть средства: алгоритм действий

Прежде всего, стоит зафиксировать факт списания — сохранить квитанцию или выписку со счета или сделать скриншот в мобильном приложении. После этого следует связаться со службой поддержки банка через горячую линию или чат и попросить в письменном виде объяснить основания взыскания комиссии.

Если во время первоначального обращения проблему не решили, следующий шаг — официальная претензия на имя руководства финучреждения. В случае отказа клиент может подать жалобу в НБУ.

В конце концов отстоять свои права можно и в суде. Такой вариант особенно целесообразен, если речь идет о значительной сумме, а банк отказывается добровольно вернуть средства.

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Ранее мы писали о том, что monobank позволил банить переводы от нежелательных лиц, например, от бывших.

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