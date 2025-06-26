- Дата публикации
Как украинцы чаще всего называли своих детей последние 10 лет: список самых популярных имен
София, Артем и другие: в Минюсте рассказали, какие имена украинцы чаще всего выбирают для своих малышей.
В последнее десятилетие у украинцев мало изменились предпочтения по поводу самых любимых имен.
Об этом свидетельствует статистика с 2015 по 2025 год, предоставленная Министерством юстиции Украины по запросу «УП.Жизнь».
Ведомство ведет учет и подводит итоги, которыми из имен чаще всего называли детей в каждой области Украины.
За этот период самыми популярными женскими именами были:
София;
Анна;
Анастасия;
Мария;
Виктория;
Злато;
Милана;
Ева;
Дарья / Дарья;
Соломия.
Что же касается мужских имен, то здесь самыми популярными были:
Артем;
Максим;
Александр;
Дмитрий;
Матвей;
Назар;
Богдан;
Владислав;
Андрей;
Марк.
Среди них абсолютными фаворитами Артем и София — они попадают во все ежегодные рейтинги.
Также есть ряд имен, которые еще не вышли в лидеры, но последовательно набирают популярность с 2020 года. Среди таких — Тимофей, Даниил (или Даниил), Марк и Илия.
С 2023 года украинцы все чаще дают своим дочерям имена Соломия и Милана.
Среди женских имен, которые за эти годы начали «терять позиции» — Полина и Александра. В период с 2015 по 2017 год они часто попадали в региональные рейтинги в разных областях, но с 2017 года эта тенденция постепенно исчезает.
Также за последние годы постепенно стала снижаться популярность имен Иван и Ярослав.
