Как украинцы чаще всего называли своих детей последние 10 лет: список самых популярных имен

В последнее десятилетие у украинцев мало изменились предпочтения по поводу самых любимых имен.

Об этом свидетельствует статистика с 2015 по 2025 год, предоставленная Министерством юстиции Украины по запросу «УП.Жизнь».

Ведомство ведет учет и подводит итоги, которыми из имен чаще всего называли детей в каждой области Украины.

За этот период самыми популярными женскими именами были:

София;

Анна;

Анастасия;

Мария;

Виктория;

Злато;

Милана;

Ева;

Дарья / Дарья;

Соломия.

Что же касается мужских имен, то здесь самыми популярными были:

Артем;

Максим;

Александр;

Дмитрий;

Матвей;

Назар;

Богдан;

Владислав;

Андрей;

Марк.

Среди них абсолютными фаворитами Артем и София — они попадают во все ежегодные рейтинги.

Также есть ряд имен, которые еще не вышли в лидеры, но последовательно набирают популярность с 2020 года. Среди таких — Тимофей, Даниил (или Даниил), Марк и Илия.

С 2023 года украинцы все чаще дают своим дочерям имена Соломия и Милана.

Среди женских имен, которые за эти годы начали «терять позиции» — Полина и Александра. В период с 2015 по 2017 год они часто попадали в региональные рейтинги в разных областях, но с 2017 года эта тенденция постепенно исчезает.

Также за последние годы постепенно стала снижаться популярность имен Иван и Ярослав.

