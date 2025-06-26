ТСН в социальных сетях

Украина
16k
1 мин

Как украинцы чаще всего называли своих детей последние 10 лет: список самых популярных имен

София, Артем и другие: в Минюсте рассказали, какие имена украинцы чаще всего выбирают для своих малышей.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Малыш с мамой

Малыш с мамой / © Freepik

В последнее десятилетие у украинцев мало изменились предпочтения по поводу самых любимых имен.

Об этом свидетельствует статистика с 2015 по 2025 год, предоставленная Министерством юстиции Украины по запросу «УП.Жизнь».

Ведомство ведет учет и подводит итоги, которыми из имен чаще всего называли детей в каждой области Украины.

За этот период самыми популярными женскими именами были:

  • София;

  • Анна;

  • Анастасия;

  • Мария;

  • Виктория;

  • Злато;

  • Милана;

  • Ева;

  • Дарья / Дарья;

  • Соломия.

Что же касается мужских имен, то здесь самыми популярными были:

  • Артем;

  • Максим;

  • Александр;

  • Дмитрий;

  • Матвей;

  • Назар;

  • Богдан;

  • Владислав;

  • Андрей;

  • Марк.

Среди них абсолютными фаворитами Артем и София — они попадают во все ежегодные рейтинги.

Также есть ряд имен, которые еще не вышли в лидеры, но последовательно набирают популярность с 2020 года. Среди таких — Тимофей, Даниил (или Даниил), Марк и Илия.

С 2023 года украинцы все чаще дают своим дочерям имена Соломия и Милана.

Среди женских имен, которые за эти годы начали «терять позиции» — Полина и Александра. В период с 2015 по 2017 год они часто попадали в региональные рейтинги в разных областях, но с 2017 года эта тенденция постепенно исчезает.

Также за последние годы постепенно стала снижаться популярность имен Иван и Ярослав.

Раньше мы писали, какие украинские имена очень нравятся иностранцам .

