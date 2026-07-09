Как украинцы действительно относятся к Трампу: обнародовали неожиданные цифры

Дональд Трамп / © Associated Press

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Подавляющее большинство граждан Украины воспринимают рядовых американцев как друзей, однако негативно оценивают президента США Дональда Трампа и его команду переговорщиков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса The conversation при поддержке Киевского международного института социологии (КМИС) в июне 2026 года.

Согласно исследованию, только 17% респондентов считают Дональда Трампа другом Украины. В то время как более 34% опрошенных назвали его врагом. Почти четверть граждан считают, что он «немного и тем, и другим». Это стало известно после того, как 8 июля на саммите НАТО Трамп заявил, что имеет «очень хорошие отношения» с Владимиром Зеленским, а украинцев назвал «прекрасными людьми».

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В то же время украинцы демонстрируют низкий уровень доверия к дипломатическим усилиям Вашингтона. Более половины граждан (57%) не доверяют американским переговорщикам — Джареду Кушнеру и его советнику Стиву Уиткоффу, которые отказываются посещать Киев. Ранее Владимир Зеленский пригласил их в Украину, подчеркнув, что ограничивать визиты только Москвой было «неуважительно».

Сообщается, что негативное влияние на общественное мнение также повлек дефицит военной помощи, в частности перенаправление ракет Patriot на Ближний Восток из-за конфликта с участием Ирана. За неимением средств ПВО в июне в Украине зафиксировали наибольшее количество смертей среди гражданских за последние три года.

«К сожалению, мы стоим в очереди войн», — прокомментировал смещение внешнеполитических приоритетов США Владимир Зеленский.

В целом, роль США в мировых делах положительно оценивают лишь 7% украинцев, 26% настроены негативно, а 62% имеют смешанные чувства. Несмотря на критическое отношение к Белому дому, отношение к гражданам США остается стабильно теплым: 73% опрошенных украинцев считают американский народ друзьями своей страны и только 4% видят в них врагов. Исследование базируется на опросе 1801 респондента на подконтрольных Украине территориях.

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Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа заметно изменилось отношение к Украине. В частности, повлияли на это успешные операции ВСУ на фронте и дальнобойные удары по России.

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