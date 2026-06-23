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Как украинцы могут изменить вид пенсии онлайн: в ПФУ объяснили
Сменить вид пенсии можно онлайн на портале Пенсионного фонда.
Если человек имеет право на несколько видов пенсии, он получает только один — по собственному выбору. Переход на другой вид оформляется по заявлению.
Об этом сообщает ПФУ.
Изменение вида пенсии онлайн: пошаговая инструкция
Подать его можно онлайн через портал Пенсионного фонда при наличии КЭП.
Шаг 1. Авторизуйтесь на веб-портале Пенсионного фонда с помощью электронной подписи.
Шаг 2. В личном кабинете выберите раздел «О пенсионном обеспечении» и нажмите «Заявление на перерасчет пенсии».
Шаг 3. Заполните форму, выбрав в поле «Вид перерасчета» опцию «переход на другой вид пенсии».
Шаг 4. Добавьте необходимые документы (паспорт, ИНН, при необходимости — подтверждение стажа).
5. Подтвердите согласие на обработку персональных данных и сформируйте заявление.
Шаг 6. Проверьте данные, подпишите заявление КЭП и отправьте его.
Статус рассмотрения можно отслеживать в разделе Мои обращения.
Ранее говорилось, что пенсию по инвалидности могут приостановить или отменить, если человек не проходит обязательный пересмотр МСЭК или теряет статус инвалидности. Выплаты также могут быть аннулированы в случае ошибок, неполного пакета документов или обнаружения недостоверных данных. Еще одна причина — проблемы со страховым стажем: если его недостаточно или он сочтен неправильно, пенсию могут уменьшить или вообще отменить.