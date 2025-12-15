Как украинцы относятся к мирным планам: результаты опроса

Украинцы / © Associated Press

Украинцы категорически не воспринимают российский мирный план: его считают совершенно неприемлемым 75% опрошенных. В то же время 72% граждан (преимущественно без энтузиазма) готовы одобрить совместный мирный план Европы и Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии.

Российский вариант мирного урегулирования остается неприемлемым для большинства граждан: 75% украинцев считают его абсолютно неприемлемым — ровно столько же, как и в сентябре 2025 года. Согласиться на российскую версию мира готовы лишь 17% опрошенных, и этот показатель также не изменился.

Зато план, предложенный Европой и Украиной, получает значительно более широкую поддержку. Его готовы одобрить 72% украинцев, хотя в основном без особого энтузиазма, тогда как категорически против выступают лишь 14%.

Для сравнения, в сентябре 2025 года европейско-украинский план поддерживали 74% респондентов — разница находится в пределах статистической погрешности. В то же время заметно выросла доля тех, кто готов «легко согласиться на этот план»: с 18% до 31%.

Опрос КМИС был проведен в течение 26 ноября-13 декабря методом телефонных интервью во всех подконтрольных властям регионах Украины. Было опрошено 547 респондентов в возрасте с 18 лет.

К слову, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что мирный план по Украине понравится не всем, но главное — чтобы он был справедливым, действенным и не позволял новую агрессию России. Президент подчеркнул, что план содержит «много компромиссов», но он должен работать «в пользу Украины». По его словам, последние изменения и комментарии к плану были согласованы с США.