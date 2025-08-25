Как украинцы относятся к ТЦК - опрос

ТЦК / © ТСН

Реклама

Украинцы почти единодушно доверяют своей армии. Однако ситуация с территориальными центрами комплектования кардинально иная — доверие к ним не только ниже, но и продолжает падать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.

В июле 2025 года доверяют ТЦК четверть опрошенных (24%), не доверяют 68%. За последний год отношение ухудшилось. В сентябре 2024 года ТЦК доверяли 27%, не доверяли 61% респондентов.

Реклама

Хуже украинцы относятся только к Верховной Раде — доверяют 19%, не доверяют 76%.

Отношение к новому правительству Юлии Свириденко также негативное. Доверяют 28%, не доверяют — 30%, а 42% затруднились ответить. При этом ВСУ по-прежнему доверяют 94% респондентов.

Опрос проводился Социологической группой «Рейтинг» по заказу Центра исследований общественного мнения (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Опрос проводился на всей территории Украины (за исключением оккупированных Россией территорий) с 22 по 27 июля 2025 года методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Общая выборка составила 2400 украинцев в возрасте 18 лет и старше. Средний уровень погрешности при предположении простой случайной выборки составляет ±2,0 балла в 95%-ном интервале.

Реклама

Результаты июльского опроса 2025 года показали серьезный кризис доверия к ключевым государственным институтам, кроме армии. Согласно данным Социологической группы «Рейтинг» для CISR/IRI, территориальным центрам комплектования доверяют лишь 24% украинцев, а 68% — не доверяют. Это худший результат по сравнению с сентябрем 2024-го, когда уровень доверия составлял 27%, а недоверия — 61%. Еще ниже показатели у Верховной Рады: 19% доверия против 76% недоверия.

Новоназначенное правительство под руководством Юлии Свириденко пока получило смешанную оценку: 28% поддержки, 30% критики, 42% колеблются. Единственным институтом, который пользуется почти полной поддержкой, остаются Вооруженные силы Украины — им доверяют 94% респондентов. Опрос проходил с 22 по 27 июля методом телефонного интервью (CATI), в нем приняли участие 2400 граждан в возрасте от 18 лет по всей Украине (кроме оккупированных территорий). Стандартная погрешность — около ±2,0%.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Смеле во время перевозки мобилизованных на полигон брейкдансер из Кропивницкого Евгений Мочерняк (Кушнир) прямо во время движения выпрыгнул из буса ТЦК и погиб от полученных травм.