Как украинцы "штурмуют" Буковель: появилось видео

В эти праздничные дни в Буковель поехало очень много людей — на дорогах пробки, снегопады парализовали движение, а подъемники на курорте заполнены лыжниками.

Буковель

В поселке Делятин в Ивано-Франковской области образовались огромные пробки в сторону Буковеля.

Об этом сообщает местный Telegram-канал «Івано-Франківськ 24/7».

«Застревают и едва продвигаются машины на дороге Городенка-Залещики между гигантскими сугробами снега. Хотя спецтехника сделала туннели, снег постоянно снова переметает дорогу», — говорится в сообщении под видео.

Очевидцы в Сети пишут, что туда пока что лучше не ехать.

При этом подъемники в Буковеле заполнены лыжниками.

Раньше мы писали о Манявском ските, который называют украинским Афоном в сердце Карпат, и почему туда обязательно стоит съездить.

