Как украинцы "штурмуют" Буковель: появилось видео
В эти праздничные дни в Буковель поехало очень много людей — на дорогах пробки, снегопады парализовали движение, а подъемники на курорте заполнены лыжниками.
В поселке Делятин в Ивано-Франковской области образовались огромные пробки в сторону Буковеля.
Об этом сообщает местный Telegram-канал «Івано-Франківськ 24/7».
«Застревают и едва продвигаются машины на дороге Городенка-Залещики между гигантскими сугробами снега. Хотя спецтехника сделала туннели, снег постоянно снова переметает дорогу», — говорится в сообщении под видео.
Очевидцы в Сети пишут, что туда пока что лучше не ехать.
При этом подъемники в Буковеле заполнены лыжниками.
