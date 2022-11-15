Как украсить елку для встречи Нового 2023 года: стили, основные цвета и декор

Трудно представить новогодние праздники без традиционной елки. Если вы хотите задобрить символ года, Черного Кролика, стоит обратить внимание на такие моменты: как украсить елку, какие цвета и стиль выбрать? Именно о них идет речь в материале ТСН.ua.

Традиция украшать елку пришла к нам из Средневековой Германии. Древние кельты верили — если увешать ветки этого дерева сладостями, лентами и украшениями прямо в лесу, то можно задобрить духов-покровителей. Сегодня новогодняя елка стала настоящим символом Нового года. Многие считают, что ее нужно украсить так, чтобы декор понравился знаку того или иного года по восточному календарю. 2023 год будет годом Черного Водяного Кролика.

Как украсить елку в год Черного Кролика: цвета

Кролик – это животное, которое "любит" природные материалы, в частности, ветки и солому. Поэтому, если вас интересует, как украсить елку 2023 года, лучше отдавать предпочтение именно такому стилю и декору.

Обратите особое внимание на оттенки декора новогодней красавицы. 2023 год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика, а поэтому в украшениях помещения и елки уместен именно черный цвет. Его можно разбавить шарами и игрушками голубого или синего оттенков (символизирующих воду). Также подойдут любые природные цвета. В частности, можно обратить внимание на:

молочный, белый, серебристый;

лавандовый, синий;

мятный, фисташковый, зеленый, коричневый;

золотистый, пепельный;

желтый, бежевый.

Рекомендуется выбрать один цвет из этой палитры, другой добавить для акцентов, а третий для блеска. Но если вы решили сделать основание елки черным, следует помнить, что с ним наиболее выигрышно сочетаются белый и золотистый оттенки.

А вот ярко салатовый и неоновый использовать для того, чтобы украсить елку на 2023 год, не стоит. Кролик эти цвета не оценит.

Какие игрушки выбрать на новогоднюю елку, чтобы встретить 2023 год

Как украсить елку 2023 года / Фото: Pexels

Символ года, Кролик, живет в природной среде и об этом нужно помнить, когда думаете, как украсить елку на Новый год 2023. Это животное точно "оценит" игрушки из натуральных материалов. Можно устроить домашний мастер-класс и создать декор вместе с детьми. Для этого вам могут понадобиться:

руль;

тысячелистник;

целозия;

гипсофила;

солома;

злаки.

Также стоит обратить внимание на то, как правильно развешивать игрушки на елке, чтобы угодить Кролику. В 2023 году подойдет один из трех способов:

Как украсить елку на Новый год: способы / Фото: Pexels

Кольцевой – самые большие игрушки вешаются внизу елки, а более мелкие сверху. Их дополняют мишурой и гирляндами. Спиральный – сначала по спирали размещаются гирлянды (от верхушки вниз). По их линии потом вешают игрушки, чередуя три цвета, выбранные для новогодней елки. Вертикальный – ленты и гирлянды размещаются от верхушки вниз вертикально. В промежутках развешиваются шарики. А декор дополняется бантами.

В 2023 году актуален также хаотический декор. Если вы решили поставить небольшую елку, следует обратить внимание именно на этот вариант. Но чтобы он выглядел гармонично, лучше использовать шары одного размера.

Как украсить елку на 2023 год? Можно также использовать шары разного размера, но одной цветовой гаммы. Красиво будут смотреть фигурки животных, вырезанные из дерева. Их можно дополнить соломой и шишками, чтобы задобрить символ Нового 2023 года.

Основные тенденции в украшении новогодней елки 2023

Если говорить о том, как украсить елку 2023 года, чтобы она выглядела стильной и понравилась Кролику, стоит обратить внимание на уютный ретро, волшебный гламур, экостиль или теплый скандинавский стиль. Еще одним интересным тредом Нового 2023 станут мини-елки. Очень важно, чтобы дизайн помещения совпадал с оформлением новогодней красавицы.

Как украсить елку в год Кролика? Воспользуйтесь общими рекомендациями:

стиль гламур означает, что вы будете использовать украшения и игрушки с перьями, анималистическими принтами, мехом, позолотой или в форме кролика;

если вам нравится ретростиль, тогда обратите внимание на старинные елочные украшения (возможно на чердаке в старом доме ваших бабушки с дедушкой найдется коробка с такими игрушками), фетровые и керамические кролики, бумажные фигурки, свечи и звезды из фольги;

новогодняя елка в скандинавском стиле обязательно должна иметь дерево, пряжу, бисер. Стеклянные шары лучше заменить шерстяными помпонами или обернуть крафтовой бумагой. Актуальны изделия из папье-маше;

Экостиль означает, что вы будете использовать только природные материалы, хотя его можно соединить со скандинавским стилем.

Чтобы поставить в своем доме мини-елку, лучше приобрести нобилис. Это пихта, которая отличается мягкими сине-зелеными иглами.

Вот несколько идей для разных стилей, как украсить елку в 2023 году:

Как украсить елку: фото / Фото: pixabay.com

Как украсить елку: фото / Фото: pixabay.com

Как украсить елку: фото / Фото: ТСН.ua

Как украсить елку: фото / Фото: pixabay.com

Как украсить елку: фото / Фото: pixabay.com

Также есть тенденции в создании новогоднего декора 2023 года, которые стоит взять на заметку, если вы хотите создать стильную новогоднюю елку и "задобрить" символ Нового года:

В моде 2023 года будет декор в холодных тонах, основой которого будет выступать белый цвет.

Прекрасным вариантом палитры может стать сочетание синего, голубого и цвета лаванды. Также можно взять мятный, фисташковый и зеленый оттенки. Акценты можете расставить в черном цвете, а серебристым не забудьте освежить картину.

Если вы выбрали сдержанный скандинавский стиль для новогодней елки, украсьте ее дополнительно блестящим инеем (белая матовая мишура) или приобретите искусственное деревце с серебристой хвоей.

Экоукрашения в виде натуральных шишек, соломы, веточек деревьев станут великолепной идеей для 2023 года. Их можно совмещать с декоративными изделиями из стекла, бумаги, глины.

Не хватает ярких красок и не знаете, как украсить елку 2023 года? Можете взять яркие оттенки лайма или лимона. Если сочетать елочные украшения в этих цветах и добавить игрушки из натуральных материалов, можно создать уникальный декор.

Украшения новогодней елки 2023 года должны быть особенными, ведь именно таков символ Нового года — Черный Водяной Кролик. Поэтому обязательно выбирайте цвета и стили, которые понравятся этому животному, чтобы привлечь успех и счастье в 2023 году.