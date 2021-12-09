Как украсить елку к Новому году-2022: лучшие советы для стильного оформления

Елка – символ новогодних праздников, а потому к ее украшению обычно подходят и ответственно, и креативно.

Елка – это неизменный символ Нового года и Рождества. Именно этот красиво одетый атрибут создает праздничную атмосферу в каждом доме. Впрочем, ежегодно в канун праздников встает вопрос, как красиво и оригинально украсить лесную красотку: какие игрушки выбрать, цвет, тематику.

ТСН.ua подготовил советы о том, как стильно и модно украсить елку к Новому году-2022.

Цветовая гамма 2022 года

Обычно елку наряжают в зависимости от собственных предпочтений и фантазии, интерьера комнаты или дома, а также – цвета-символа в грядущем году или выбрать только один цвет.

Символ 2022 - Черный Водяной Тигр. Это животное не любит ярких цветов, а потому следует выбрать более спокойные тона: желтый, золотой, серый, белый, синий, черный. Впрочем, следует помнить: важно соблюдать принцип "не более двух-трех цветов".

Фото из открытых источников

Выбрав основной цвет, следует подобрать дополнительные. Например, хорошо сочетаются:

золотой, зеленый и шампань

желтый, коричневый и бежевый

синий, слоновая кость и светло-серый

белый, серебряный и синий

черный, розовый, сиреневый, белый.

Фото из открытых источников

Как украсить елку в разных стилях

Классика

Хорошая идея этого стиля – украшение елки в одной цветовой гамме. Например, на елке могут быть игрушки только золотого, серебристого, белого цвета. Их тоже можно соединить между собой. Хорошо использовать одну форму игрушек, или две-три. Комнату следует также украсить схожими по тематике декорациями.

Ретро

Выбрав для новогодней красавицы такой стиль, нужно использовать винтажные украшения, "дождик", гирлянды-фонари, снежинки, конфеты и т.д. Также можно использовать бабушкин антиквариат. Вспомните – какая елка была в вашем детстве.

Эко

Этот стиль приобретает популярность, а потому часто на елке можно увидеть не стеклянные шарики, а орехи, мандарины, палочки корицы, шишки, кофейные зерна. Можно собственноручно сделать гирлянды из кружочков сушеного апельсина, каштанов или даже мешковины.

Кантри

Прежде всего, новогодняя красотка должна быть не искусственной, а натуральной. Для украшения используют собственноручно изготовленные украшения из ткани, фетра, бумаги, сосновых шишек и других природных материалов. Можно использовать много разных игрушек: шары, снежинки, перчатки, бурули, разные звери, сердца, звезды и т.д. Основные цвета – это зеленый, красный, белый.

Бохо-шик

Этот стиль синтезирует в себе много течений, которые присущи разному времени: эклектику, фолк и даже цыганскую культуру. Его особенность - в сложных сочетаниях цветов: ярких и резких и пастельных и сдержанных, а также кислотных. Бохо не требует симметрии или цветовой гаммы: совмещайте стеклянные игрушки с меховыми помпонами.

Шебби-шик

Для этого стиля характерны пастельные тона, белый или молочный цвет. Шебби предполагает создание изысканных, сложных и утонченных дизайнов, форм и узоров. Поэтому натуральную зеленую елку лучше заменить на белую или даже розовую. Для декора можно использовать не только шарики, а бусы, жемчужины, бантики, кружево.

Фото из открытых источников

Тиффани

Стиль отличается своим особым цветом: совмещает оттенки мяты, бирюзы и аквамарина. Красиво и стильно украшения будут смотреться на белой елке.

Гламур

Для этого стиля лучше подойдет белая елка. На нем будут смотреться элегантно красные, синие, золотые игрушки.

Морской

Украсить елку можно в морском стиле. Украшайте новогоднее дерево морскими звездами и лошадками, лентами. Похожим на море и океан будут синие, белые, зеленые, коричневые тона.

Как выбрать и комбинировать игрушки

Цеплять на елку все, что под рукой, не стоит. Чтобы праздничное дерево было украшено со вкусом, следует определиться с конкретными игрушками и формами. Это могут быть как одного так и разного размера праздничные объекты, но они должны выглядеть гармонично. Например: шары и колокольчики, сосульки и снежинки, фонарики и фигури сказочных героев.

Празднично и изысканно на ветви елки смотрятся стеклянные игрушки. Они хорошо сочетаются с бантами, бусами и лентами, которые вытеснили "дождик". Замечательная идея - приобретение тематических рождественских украшений - это могут быть ангелочки, звезды, снеговик, Санта, олени и т.д.

Фото из открытых источников

К Новому 2022 году уместно подобрать игрушку-символ. Поскольку это Тигр, вы можете покупать украшения в форме этого животного.

Что касается гирлянд, то они могут быть бесцветными или разноцветными, мерцающими или с ровным светом. Их длину выбирают в зависимости от размера елки.

Украшая елку, следует украшать подставку. Лысый ствол будет портить общий вид елки. Новогоднюю красавицу можно поставить на коврик в корзину или в подарочную коробку, украсить лентами или дождем.

Оформление верхушки – завершающий этап процесса украшения елки. По традиции на верхушку надевают: звезду; украшение в форме сосульки; снежинка.

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