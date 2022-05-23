Как улучшить или уменьшить аппетит с помощью правильного цвета посуды / Фото: Pexels

Как улучшить или уменьшить аппетит с помощью правильного цвета посуды

Как улучшить или уменьшить аппетит с помощью правильного цвета посуды

Давно подтверждено, что цвет может оказывать влияние на эмоциональное состояние человека. Красный бодрит, а голубой – успокаивает. Но мало кто знает, что цвет посуды может улучшать или уменьшать аппетит. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Если выбрать правильный цвет посуды, можно снизить аппетит или улучшить эффективность потребления определенных продуктов.

Именно поэтому перед сервировкой стола необходимо запомнить несколько простых правил:

Белая посуда — она всегда была наиболее популярной, а потому ее можно найти в каждом доме. Однако для тех, кто решил похудеть и снизить аппетит, белые тарелки и чашки — не лучший выбор. Все дело в том, что еда на белой посуде выглядит более привлекательной, а потому разжигает аппетит. Белые чашки рекомендуется выбирать для заваривания зеленого или травяного чая, а белые тарелки лучше всего подходят, чтобы размещать на них фрукты и овощи. Фисташковый, розовый и оранжевый цвет посуды – если вы боретесь с лишними килограммами или хотите есть меньше, не выбирайте такую посуду. Считается, что такие цвета стимулируют выделение желудочного сока, что улучшает аппетит. Но тарелки этих цветов понадобятся, если нужно накормить кашей или супом капризного к еде ребенка. Посуда красного цвета – нежелательно использовать для ежедневного употребления пищи, потому что этот цвет возбуждает нервную систему, а потому может привести к потере контроля над своим аппетитом. Желтый цвет – он влияет на людей двояко, ведь с одной стороны разжигает аппетит, а с другой – помогает быстрее насытиться. Рекомендуется использовать тарелки такого цвета только для первых блюд. Салатовая или голубая посуда – считается наиболее нейтральной, ведь не усиливает аппетит, но является приятной для глаз. Такие тарелки можно использовать для любых блюд. Сиреневый, темно-синий, болотный, черный цвет посуды – такие тарелки выглядят изысканно, элегантно и привлекают к себе внимание, но еда в них теряет привлекательность, поэтому человек подсознательно съест меньшую порцию. Если вы решили посоревноваться с лишними килограммами, следует выбирать именно темную посуду.

Итак, посуду светлого цвета лучше выбирать для низкокалорийных продуктов, например, овощей или фруктов. А вот колбасы, сладости и другие калорийные изделия лучше выкладывать в темную посуду. Так сразу исчезнет желание съесть лишнее. Для основных блюд идеальными считаются тарелки салатового или голубого цвета.

Конечно, эта методика может использоваться только как альтернативная для уменьшения аппетита.