Как уменьшить количество СЗЧ: что сказал защитник Мариуполя

Есть действительно действенные способы, если это правильный, человечный подход.

Один из методов для уменьшения количества СЗЧ – позволить военнослужащим переходить между разными подразделениями для уменьшения количества СЗЧ и повышения эффективности боевых частей.

Об этом заявил Святослав Паламарь "Калина" на своей странице в соцсети.

"Я пишу об одном из элементов, который, по моему убеждению по практике общения с такой категорией военнослужащих, сможет уменьшить количество СЗЧ и повысить эффективность боевых частей и выполнением ими задач, независимо от того сухопутные ли войска, ССО, ГУР, НГУ, ГНСУ или другие", – сказал "Калина".

Он также отметил, что официальное применение военнослужащего ВСУ "Армия+" не работает, как следует.

"Скажу так: говорили, говорили — сели и заплакали. Она не работает. Понятия не имею сколько средств на нее пошло, но перевестись, например, из ВСУ в НГУ почти невозможно. И через "Армию+", и через ходатайство, а если и удается из сотни солдат перевести троих, то это — чудо странное", — это чудо.

Пономарь отметил, что не стоит отказывать военным, которые идут из одной боевой части в другую, где воюют, "для того, чтобы воевать".

"Пишу в контексте уменьшения количества СЗЧ, потому что убежден, что если повлиять и увеличить количество разрешений на перевод – это изменит ситуацию в лучшую сторону", – добавил он.

По словам военного, существует много методов, которые может использовать командир для убеждения отказа от перевода.

"Предложить другую должность или подразделение в пределах воинской части ввиду возраста, пола, характера, профессии в гражданской жизни и прочее. Просто нормально поговорить с человеком, дать отпуск, если это возможно, и многое другое. Даже такие меры могут убедить военнослужащего в поспешности своего решения и это только принесет позитив", — добавил он.

Пономарь также заявил, что уверен: если поднять процент перевода, эффективность бригад станет лучше, а количество СЗЧ – меньше.

Напомним, ранее в Третьей штурмовой также рассказали, в чем причина СЗЧ и как с этим бороться.

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