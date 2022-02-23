Как употребление алкоголя влияет на риск развития рака: результаты исследований

В Центре общественного здоровья Украины со ссылкой на мировые научные исследования объясняют: чем меньше алкоголя употребляет человек, тем меньше риск развития у него рака. Читайте на сайте ТСН.ua, почему алкогольные напитки могут стать причиной рака и кому вообще не стоит их употреблять.
При употреблении алкоголя в организме он превращается в химическое вещество ацетальдегид, которое является токсичным для человека и даже может повредить ДНК клетки. А организм эти повреждения восстановить не могут. Именно ДНК контролирует рост и развитие клетки. Поэтому, когда она повреждена, клетка может образовать раковую опухоль.
Согласно последним исследованиям употребление алкоголя влияет на развитие рака:
- прямой и толстой кишки;
- печени;
- молочных желез;
- шеи и головы;
- пищевода.
При этом не важно, какие алкогольные напитки употребляет человек: пиво или водку. И чем большее количество алкоголя выпивает ежедневно, тем риск увеличивается.
Также в Центре общественного здоровья Украины определили, кому вообще запрещено употреблять алкогольные напитки:
- гражданам Украины, младше 18 лет;
- парам, планирующим беременность (мужчинам и женщинам);
- беременным, кормящим мамам;
- водителям и людям, работающим в сферах, где важна концентрация внимания;
- если вы принимаете лекарственные средства, на которых алкоголь действует отрицательно;
- людям с определенными заболеваниями (психическими, физическими);
- людям, которые были зависимы от алкоголя и не могут контролировать количество употребленного.
Если вы никогда не употребляли алкогольные напитки, лучше этого не делать. А если вы пьете алкоголь, стоит поговорить со своим семейным врачом, который посоветует, как можно снизить его количество.