Как употреблять алкоголь в новогоднюю ночь: врач-нарколог дал полезные советы

Евгений Скрипник развеял также распространенные мифы, например, относительно "повышения градуса".

Через несколько дней мы будем встречать Новый 2022 год и возникает много вопросов о том, что можно употреблять в новогоднюю ночь из алкогольных напитков.

Врач-нарколог, психотерапевт Евгений Скрипник рассказал, как употреблять алкоголь в новогоднюю ночь.

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Об этом врач написал в Facebook.

"Если вы традиционно привыкли встречать Новый год с шампанским, то лучше выбрать брют (сухое игристое вино) и чем меньше сахара, тем лучше. Сладкое или полусладкое игристое вино вредно. Сочетание сладкого шоколада и вина также не является правильным выбором", – пишет он.

Рекомендации врача-нарколога:

Лучше употреблять сухое белое вино, то есть негазированное (не больше двух бокалов, максимум 250 г).

Встречать Новый год лучше не с пустым желудком, а за 2-3 часа немного поесть, без употребления алкоголя.

Если вы употребляете вино или более крепкие напитки, то не смешивайте их.

Если смешивать газированные напитки ("Колу", "Пепси", "Спрайт") и алкогольные (виски, водку и т.д.), это ускорит всасывание алкоголя и приведет к быстрому опьянению.

Относительно "повышения градуса" — это миф и вред для организма.

Если употребляете алкогольные напитки – то употребляйте какой-нибудь один, не смешивайте.

Также не забывайте, что наша печень привыкла ночью отдыхать, а здесь такой стресс и еда и алкоголь. Особенно избегайте сладкого и жирного.

Поэтому в Новогоднюю ночь – минимум алкоголя и минимум еды.

Если без крепких напитков никак, то максимум 40-60 мл.

И всегда помните, что безопасной дозы алкоголя нет.

Беременным, кормящим мамам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями — алкоголь противопоказан.

То, что перед застольем следует употреблять подсолнечное или сливочное масло, чтобы не пьянеть – это миф. Вы только нанесете двойной удар по поджелудочной железе.

Принимать активированный уголь перед употреблением алкоголя также нет смысла.

Старайтесь есть салаты без майонеза, пить негазированную воду, между поздравлениями, тостами делать побольше перерывы и больше двигаться, танцевать, прогуливаться на улице и т.д.

Если вы перебрали и утром у вас похмельный синдром, алкоголем его лечить вредно – еще не отошел алкоголь вчерашний, а добавляете новый.

Алкоголь у здорового человека полностью выводится через трое суток.

Алкоголь обладает мочегонными свойствами, поэтому возникает обезвоживание.

Поэтому лучше утром употреблять большое количество жидкости (вода, компот, узвар и др.), если болит голова - аспирин, парацетамол, ибупрофен и следует измерить артериальное давление.

Рассол лучше не употреблять, он содержит много соли, что наоборот вызывает задержку жидкости в организме, повышение АД, а нужно наоборот максимально вывести токсины из организма. А они выводятся вместе с жидкостью.

На следующий день после застолья врач рекомендует гулять, кататься на снежных горках, дышать свежим воздухом.

Напомним, что на новый год синоптики обещают сказочную погоду. 31 декабря температура воздуха опустится до -15 градусов. Ночью прогнозируется мелкий снег, все остальное время — без осадков.

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