Как употреблять алкоголь в новогоднюю ночь: врач-нарколог дал полезные советы

Евгений Скрипник развеял также распространенные мифы, например, относительно "повышения градуса".
Через несколько дней мы будем встречать Новый 2022 год и возникает много вопросов о том, что можно употреблять в новогоднюю ночь из алкогольных напитков.
Врач-нарколог, психотерапевт Евгений Скрипник рассказал, как употреблять алкоголь в новогоднюю ночь.
Об этом врач написал в Facebook.
"Если вы традиционно привыкли встречать Новый год с шампанским, то лучше выбрать брют (сухое игристое вино) и чем меньше сахара, тем лучше. Сладкое или полусладкое игристое вино вредно. Сочетание сладкого шоколада и вина также не является правильным выбором", – пишет он.
Рекомендации врача-нарколога:
- Лучше употреблять сухое белое вино, то есть негазированное (не больше двух бокалов, максимум 250 г).
- Встречать Новый год лучше не с пустым желудком, а за 2-3 часа немного поесть, без употребления алкоголя.
- Если вы употребляете вино или более крепкие напитки, то не смешивайте их.
- Если смешивать газированные напитки ("Колу", "Пепси", "Спрайт") и алкогольные (виски, водку и т.д.), это ускорит всасывание алкоголя и приведет к быстрому опьянению.
- Относительно "повышения градуса" — это миф и вред для организма.
- Если употребляете алкогольные напитки – то употребляйте какой-нибудь один, не смешивайте.
- Также не забывайте, что наша печень привыкла ночью отдыхать, а здесь такой стресс и еда и алкоголь. Особенно избегайте сладкого и жирного.
- Поэтому в Новогоднюю ночь – минимум алкоголя и минимум еды.
- Если без крепких напитков никак, то максимум 40-60 мл.
- И всегда помните, что безопасной дозы алкоголя нет.
- Беременным, кормящим мамам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями — алкоголь противопоказан.
- То, что перед застольем следует употреблять подсолнечное или сливочное масло, чтобы не пьянеть – это миф. Вы только нанесете двойной удар по поджелудочной железе.
- Принимать активированный уголь перед употреблением алкоголя также нет смысла.
- Старайтесь есть салаты без майонеза, пить негазированную воду, между поздравлениями, тостами делать побольше перерывы и больше двигаться, танцевать, прогуливаться на улице и т.д.
- Если вы перебрали и утром у вас похмельный синдром, алкоголем его лечить вредно – еще не отошел алкоголь вчерашний, а добавляете новый.
- Алкоголь у здорового человека полностью выводится через трое суток.
- Алкоголь обладает мочегонными свойствами, поэтому возникает обезвоживание.
- Поэтому лучше утром употреблять большое количество жидкости (вода, компот, узвар и др.), если болит голова - аспирин, парацетамол, ибупрофен и следует измерить артериальное давление.
- Рассол лучше не употреблять, он содержит много соли, что наоборот вызывает задержку жидкости в организме, повышение АД, а нужно наоборот максимально вывести токсины из организма. А они выводятся вместе с жидкостью.
На следующий день после застолья врач рекомендует гулять, кататься на снежных горках, дышать свежим воздухом.
Напомним, что на новый год синоптики обещают сказочную погоду. 31 декабря температура воздуха опустится до -15 градусов. Ночью прогнозируется мелкий снег, все остальное время — без осадков.
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