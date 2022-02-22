Как употреблять наполовину меньше соли: 10 действенных советов

Наше тело нуждается в соли, но когда ее становится слишком много, это создает риск развития сердечных заболеваний, высокого кровяного давления и даже инсульта. К сожалению, по данным исследований, Украина сейчас входит в 20 стран, где наблюдается высокая смертность из-за неправильного питания, в частности потребления чрезмерного количества соли. Как уменьшить потребление соли наполовину – читайте в материале ТСН.ua.

Избыток соли влечет за собой задержку жидкости, появление отеков, усиление спазм сосудов. А это опасно для тех людей, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Употребление большого количества соли ежедневно может навредить и практически здоровому человеку. Избыток может привести к развитию заболеваний почек, нарушений в работе поджелудочной железы, появлению воспаления в кишечнике.

В The USDA's Dietary Guidelines рекомендуют употреблять не более 2300 мг соли ежедневно. А это примерно одна чайная ложка. А данные исследований указывают, что Украина входит в 20 стран, где обнаружена высокая смертность из-за неправильного питания, куда входит и чрезмерное потребление соли.

Вы можете этого не замечать, но соль присутствует в вашем рационе даже если вы пытаетесь не солить блюда. И вот в чем причина:

соль встречается в некоторых продуктах питания (например, в домашнем сыре);

большинство обработанных продуктов содержат большое количество соли (например, консервированные овощи, сухие завтраки).

Как следить за количеством соли, которое мы потребляем? Следующие 10 советов вам точно помогут снизить потребление соли наполовину: