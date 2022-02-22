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Как употреблять наполовину меньше соли: 10 действенных советов

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Как употреблять наполовину меньше соли: 10 действенных советов

Как уменьшить употребление соли наполовину / pixabay.com

Наше тело нуждается в соли, но когда ее становится слишком много, это создает риск развития сердечных заболеваний, высокого кровяного давления и даже инсульта. К сожалению, по данным исследований, Украина сейчас входит в 20 стран, где наблюдается высокая смертность из-за неправильного питания, в частности потребления чрезмерного количества соли. Как уменьшить потребление соли наполовину – читайте в материале ТСН.ua.

Избыток соли влечет за собой задержку жидкости, появление отеков, усиление спазм сосудов. А это опасно для тех людей, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Употребление большого количества соли ежедневно может навредить и практически здоровому человеку. Избыток может привести к развитию заболеваний почек, нарушений в работе поджелудочной железы, появлению воспаления в кишечнике.

В The USDA's Dietary Guidelines рекомендуют употреблять не более 2300 мг соли ежедневно. А это примерно одна чайная ложка. А данные исследований указывают, что Украина входит в 20 стран, где обнаружена высокая смертность из-за неправильного питания, куда входит и чрезмерное потребление соли.

Вы можете этого не замечать, но соль присутствует в вашем рационе даже если вы пытаетесь не солить блюда. И вот в чем причина:

  • соль встречается в некоторых продуктах питания (например, в домашнем сыре);
  • большинство обработанных продуктов содержат большое количество соли (например, консервированные овощи, сухие завтраки).

Как следить за количеством соли, которое мы потребляем? Следующие 10 советов вам точно помогут снизить потребление соли наполовину:

  1. Ешьте больше свежих фруктов и овощей, а также нежирных молочных продуктов: низкое содержание соли имеют шпинат, нежирный йогурт, бананы, картофель.
  2. Проверяйте содержание консервированных овощей перед употреблением, а если вы хотите полакомиться хрустящими огурцами или консервированными помидорами, можно промыть их водой, чтобы смыть лишнюю соль.
  3. Выбирайте только обработанные пищевые продукты, которые содержат малое количество соли (рекомендуется, что ее содержание не превышало 140 мг).
  4. Выбирайте растительные жиры (например, авокадо, сою или орехи), ведь соль и традиционные жиры, которые требуются нашему организму, часто неразделимы.
  5. Почаще готовьте дома и откажитесь от фаст-фуда, ведь так вы сможете сами контролировать, сколько соли попадет в вашу тарелку.
  6. Избегайте использования соли вместо приправы, лучше замените ее лимонным соком, перцем, чесноком или пряными травами.
  7. Внимательно читайте состав соусов, таких как кетчуп, заправка для салата, соевый соус, ведь в них может содержаться много соли. Лучше приготовить такие соусы на дому.
  8. Прежде чем солить блюдо, всегда пробуйте его по вкусу. Вы можете заметить, что вам не нужна дополнительная соль.
  9. Обращайте внимание на порцию еды, ведь чем она больше, тем выше вероятность того, что вы съедите больше соли.
  10. Постепенно поощряйте себя отказаться от употребления избыточного количества соли. Попробуйте сначала миксовать блюда без соли с такими, к которым вы привыкли. Со временем разница между ними будет стираться.
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