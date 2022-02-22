Как употреблять наполовину меньше соли: 10 действенных советов

Наше тело нуждается в соли, но когда ее становится слишком много, это создает риск развития сердечных заболеваний, высокого кровяного давления и даже инсульта. К сожалению, по данным исследований, Украина сейчас входит в 20 стран, где наблюдается высокая смертность из-за неправильного питания, в частности потребления чрезмерного количества соли. Как уменьшить потребление соли наполовину – читайте в материале ТСН.ua.
Избыток соли влечет за собой задержку жидкости, появление отеков, усиление спазм сосудов. А это опасно для тех людей, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Употребление большого количества соли ежедневно может навредить и практически здоровому человеку. Избыток может привести к развитию заболеваний почек, нарушений в работе поджелудочной железы, появлению воспаления в кишечнике.
В The USDA's Dietary Guidelines рекомендуют употреблять не более 2300 мг соли ежедневно. А это примерно одна чайная ложка. А данные исследований указывают, что Украина входит в 20 стран, где обнаружена высокая смертность из-за неправильного питания, куда входит и чрезмерное потребление соли.
Вы можете этого не замечать, но соль присутствует в вашем рационе даже если вы пытаетесь не солить блюда. И вот в чем причина:
- соль встречается в некоторых продуктах питания (например, в домашнем сыре);
- большинство обработанных продуктов содержат большое количество соли (например, консервированные овощи, сухие завтраки).
Как следить за количеством соли, которое мы потребляем? Следующие 10 советов вам точно помогут снизить потребление соли наполовину:
- Ешьте больше свежих фруктов и овощей, а также нежирных молочных продуктов: низкое содержание соли имеют шпинат, нежирный йогурт, бананы, картофель.
- Проверяйте содержание консервированных овощей перед употреблением, а если вы хотите полакомиться хрустящими огурцами или консервированными помидорами, можно промыть их водой, чтобы смыть лишнюю соль.
- Выбирайте только обработанные пищевые продукты, которые содержат малое количество соли (рекомендуется, что ее содержание не превышало 140 мг).
- Выбирайте растительные жиры (например, авокадо, сою или орехи), ведь соль и традиционные жиры, которые требуются нашему организму, часто неразделимы.
- Почаще готовьте дома и откажитесь от фаст-фуда, ведь так вы сможете сами контролировать, сколько соли попадет в вашу тарелку.
- Избегайте использования соли вместо приправы, лучше замените ее лимонным соком, перцем, чесноком или пряными травами.
- Внимательно читайте состав соусов, таких как кетчуп, заправка для салата, соевый соус, ведь в них может содержаться много соли. Лучше приготовить такие соусы на дому.
- Прежде чем солить блюдо, всегда пробуйте его по вкусу. Вы можете заметить, что вам не нужна дополнительная соль.
- Обращайте внимание на порцию еды, ведь чем она больше, тем выше вероятность того, что вы съедите больше соли.
- Постепенно поощряйте себя отказаться от употребления избыточного количества соли. Попробуйте сначала миксовать блюда без соли с такими, к которым вы привыкли. Со временем разница между ними будет стираться.