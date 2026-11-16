Как упростят получение статуса УБД: Ким назвал главные шаги цифровизации услуг для ветеранов

Ким рассказал о цифровизации услуг для ветеранов

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Цифровизация услуг для ветеранов – одна из главных задач. Над этим уже работает Министерство цифровой трансформации.

Об этом министр по делам ветеранов Виталий Ким рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

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По его словам, сейчас ветеран или его семья могут получить выписку из реестра ветеранов через «Дію», не посещая ЦНАП. Это облегчает жизнь. Но получение статуса участника боевых действий – другая процедура. Она состоит из семи шагов, три из которых обязательны: ВЛК, сдача оружия и получение удостоверения.

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«Другие процессы государство могло бы выполнять самостоятельно – между воинскими частями, Минобороны, Министерством здравоохранения и другими органами. Но полноценного взаимодействия между реестрами разных министерств пока нет. Эту задачу сейчас начинает реализовывать Министерство цифровой трансформации. Мы всеми силами вовлечены в этот процесс. Уже есть принципиальная договоренность с Минобороны по цифровизации реестра», - отметил Ким.

Льготы участникам боевых действий 2026 года — список

Одна из наиболее значимых льгот для УБД — 75% скидки на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм. Льгота распространяется, в частности, на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги. Также предусмотрена 75-процентная скидка на топливо для людей, проживающих в домах без центрального отопления.

Также участники боевых действий имеют право бесплатно получать лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей. Кроме того, статус УБД дает право на безвозмездный проезд по городскому пассажирскому транспорту, автомобильному транспорту общего пользования в сельской местности, а также железнодорожному и водному транспорту пригородного сообщения и автобусам пригородных и междугородных маршрутов.

УБД имеют право использовать ежегодный отпуск в удобное для себя время. Кроме того, им предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в году. При соблюдении определенных законом условий участники боевых действий могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию по возрасту. Полный список льгот – в материале TSN.ua.

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