Как ускорить зарядку смартфона с помощью всего лишь одной функции

Запомнив всего одну хитрость, вы сможете заряжать смартфон быстрее. Этот лафхак работает также и с кнопочными телефонами. Как ускорить зарядку смартфона — читайте в материале ТСН.ua.

Часто бывает ситуация, когда нужно спешить на работу, но телефон все еще заряжается. В зависимости от блока питания время зарядки устройства может колебаться от 3 до 10 часов. Если ваш телефон может долго стоять на зарядке, стоит запомнить один простой трюк. Как пишет radiotrek, нужно во время зарядки включить всего одну функцию, которая есть даже и на кнопочных моделях.

Как ускорить зарядку смартфона

Все очень просто – перед зарядкой смартфона нужно просто включить "режим полета". Если вы так сделаете, то ваш телефон не будет связываться с мобильными башнями, поэтому нагрузка на аккумулятор значительно уменьшится.

На сколько времени можно ускорить зарядку смартфона с помощью этого лайфхака? Здесь все зависит от состояния батареи, модели телефона, емкости аккумулятора. В среднем процесс может ускориться от 1,5 до 20%. То есть, благодаря авиарежиму зарядка будет быстрее на 10-15 минут. Конечно, это сработает только в том случае, если вы не будете использовать гаджет во время этого процесса.

Кстати, "режим полета" на ноутбуке также способен заглушить все передачи, что значительно ускорит саму зарядку устройства.