Как успокоить животное во время обстрелов и в укрытии: главные правила безопасности (инфографика)

Война — это огромный стресс не только для людей, но и для домашних любимцев. Животное не может словами сказать о своем страхе, но его поведение говорит само за себя: дрожь, попытки спрятаться, отказ от еды или нетипичная агрессия.

Специалисты собрали базовые советы, как помочь четвероногим пережить стрессовые ситуации и не навредить им в укрытии, передает Nauka.ua.

Базовые правила поведения в стрессовой ситуации

Сохраняйте собственное спокойствие. Животные мгновенно считывают эмоциональное состояние хозяина. Если вы паникуете, ваш любимец будет уверен, что опасность смертельна. Устройте «безопасное место». В укрытии или дома во время тревоги положите знакомую вещь (лежанку, ваш свитер с вашим запахом). Это даст животному чувство контроля. Не тяните силой. Если кот забился под диван, не пытайтесь достать его насильно (если нет прямой угрозы для жизни). Это только усугубит стресс. Используйте тактильный контакт. Если животное идет на руки, погладьте, говорите спокойным низким голосом. Но не сжимайте слишком сильно, чтобы не вызвать защитную реакцию. Вода и лакомство. Из-за стресса животные часто испытывают жажду. Всегда имейте запас воды. Любимое лакомство поможет переключить внимание.

Где получить помощь круглосуточно?

Бывают ситуации, когда животному становится плохо из-за стресса или травмы, а обратиться в клинику физически невозможно.

Напомним, что в Украине работает бесплатный сервис круглосуточной ветеринарной помощи — Optimeal Expert 9100.

Номер телефона: 9100

Стоимость: бесплатно (с мобильных операторов).

Сохраните этот номер и отправьте близким домашним животным. Ваша ответственность и помощь могут спасти жизнь пушистого друга.

