Как утеплить балкон своими руками: советы экспертов

Утеплить балкон стоит в тех случаях, когда вы собираетесь использовать его не только для хранения старых вещей, сушки белья, но и как отдельное жилое помещение. Рассказываем об основных принципах утепления балкона своими руками.

Как утеплить балкон изнутри своими руками

Существует три основных типа утепления на лоджиях или балконах:

Наружная теплоизоляция. Утеплитель размещается со стороны улицы, применяются жесткие материалы, поверх которых размещается армирующая сетка и несколько слоев штукатурки. Теплоизоляция может размещаться между парапетом и наружной обшивкой.

Внутреннее утепление. Теплоизоляционные материалы укладываются на все внутренние поверхности – на стены, пол, утепляющийся потолок. Работы менее трудоемки, поэтому многие решают утеплять балкон своими руками изнутри.

Теплоизоляция с двух сторон. Этот способ совмещает оба варианта.

Решая, как утеплить балкон, пользователи чаще выбирают второй вариант.

Материалы для утепления балкона или лоджии

Приступая к самостоятельным работам по теплоизоляции балкона, нужно определиться с изолятором – материалом для утепления.

Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол. При монтаже с герметизацией стыков он позволяет сделать с балкона, что-то вроде термоса, который будет хорошо удерживать тепло. Некоторые считают пенополистирол токсичным. Это не совсем так. Материал действительно горючий и при нагревании свыше 60°C выделяет вредные вещества, но это не делает его опасным, поскольку ЭППС всегда закрывается обработкой.

Единственный его минус – достаточно высокая стоимость. В этом случае бюджетным вариантом утеплителя для балкона служит пенопласт, пенофил, минеральная вата.

Пенофол – теплоизоляционный материал для утепления балконов изнутри.

После покупки утеплителя его нужно закрепить при помощи дюбелей либо строительного клея. Клей следует выбирать без толуола, он может повредить материал. Если же прикреплять утеплитель дюбелями, их нужно размещать по периметру с расчетом примерно 10 дюбелей на 1 квадратный метр.

Заделка щелей при утеплении балкона или лоджии

Для укладки щелей лучше всего использовать полиуретановые герметики и мастики, которые достаточно пластичны и устойчивы к различным воздействиям. Щели заделываются с помощью специального пистолета или пластиковой насадки, идущей в комплекте с баллоном. После того, как мастика или герметик высохнет, можно переходить к монтажу утеплителя.

Как утеплить потолок на балконе

Теплоизоляционные работы обычно выполняются сверху вниз. Для потолка необходимо собрать обрешетку из металлического профиля или деревянную с шагом до 60 см. Проверяется горизонтали, все неровности устраняются. После этого раскрывается и укладывается утеплитель: для плотной укладки размеры фрагментов должны быть на несколько мм больше, чем шаг обрешетки. К потолку материал нужно дополнительно приклеивать, а щели заделывать монтажной пеной. Завершить процесс можно укладкой пенофола фольгой вниз.

Обрешетка потолка на балконе

Как утеплять стены балкона

Этапы утепления стен балкона, по мнению экспертов состоят из:

Монтажа пароизоляционной пленки с проклейкой стыков строительным скотчем.

Монтажа обрешетки из деревянных брусков или металлического профиля.

Монтажа самого утеплителя — пенопласта, минеральной ваты и т.д.

Обшивки обрешетки влагостойким гипсокартоном, фанерой или другими листовыми материалами.

Финишной отделки стен.

утепление стен балкона минеральной ватой

Как утеплить пол балкона

Полы перед утеплением нужно выровнять и положить гидроизоляционную пленку, использование пароизоляционного скотча застрахует от грибка и плесени.

Обработать стыки влагостойкой мастикой или герметиком.

Уложить выбранный утеплитель.

Залить бетонную стяжку толщиной 4-5 см.

Покрыть пол ламинатом, линолеумом или керамической плиткой.

Как вариант, утеплять пол на балконе можно без использования бетонной стяжки. Для этого после монтажа гидроизоляции в продольном направлении балкона укладываются деревянные лаги, которые крепятся к бетонному основанию между которыми прокладывается теплоизоляционный материал. На лаги крепятся доски или листовой материал и верхнее покрытие пола.

Если вы не знаете как утеплить балкон своими руками, можно поискать информацию на специализированных ресурсах или обратиться к специалистам.

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