Как утеплить деревянные окна на зиму: простые советы

Рекомендуется утеплить окна как можно раньше, пока не пришли серьезные заморозки. Ведь тогда можно поднять температуру в помещении на несколько градусов. Как это сделать – читайте в материале ТСН.ua.
Из-за ракетных ударов России по объектам критической инфраструктуры отопительный сезон в Украине может сорваться. Поэтому следует заранее подготовиться к тяжелой зиме и подумать, как утеплить окна.
Как утеплить окна деревянные
Если говорить более подробно о деревянных окнах, то здесь можно выделить пять основных вариантов, чем утеплить окна на зиму.
- Газеты или бумага – самый дешевый и самый простой вариант. Старую бумагу или ненужные газеты нужно разорвать на мелкие куски, поместить в сосуд и залить водой. Впоследствии бумага превратится в своеобразную пасту, которой можно смазать все щели. Когда масса высохнет, то затвердеет. Фиртки и балконные двери лучше оставить без утепления – для проветривания.
- Вата и тканевые полоски – используя тонкий нож технической ватой можно закрыть все щели в деревянных окнах, сверху наклеивают тканевые полоски, используя обычное мыло как клей. Также можно взять бумажный скотч.
- Как утеплить окна поролоном? Здесь все тоже достаточно просто. Материал нужно нарезать на тонкие полоски, а затем осторожно заложить во все щели. Сверху не забудьте заклеить скотчем.
- Шведская технология – она предполагает использование трубчатого материала, изготавливаемого из силиконовой резины. Очень важно, чтобы уплотнитель не опасался перепадов температуры. Профиль из силиконовой резины приклеивается в вырезанные в окне пазы.
- Силиконовый герметик – качественное и долговечное утепление окон. Вам понадобятся герметик (силикон) и специальный пистолет (рычажный шприц). Стекло нужно снять из окна, затем зачистить от грязи посадочное место, нанести на него полоску силикона (герметика). Установите стекло на место и закрепите шпатиками.
А вот несколько советов, как утеплить окна в домашних условиях на видео:
Чем утеплить окна на зиму: универсальные советы
Конечно, здесь все зависит от того, какие именно окна стоят в вашем доме или квартире – деревянные или пластиковые. Но существует несколько универсальных способов, которые подойдут каждому:
- бумажная лента – если просто заклеить ею щели можно уже избавиться от сквозняка;
- самоклеящиеся резиновые уплотнители – их можно купить в любом строительном магазине, они делают так, чтобы окно плотнее закрывалось, тогда в помещение не будет задувать холодный ветер;
- энергосберегающая прозрачная пленка – в народе ее часто называют "третьим стеклом", ведь она помогает сохранить в помещении тепло благодаря своим термоизоляционным свойствам;
- пенополиэтилен или пенистый полиэтилен – еще один вариант, чтобы утеплить окна, ведь этот материал недорог и достаточно плотен, продается в рулонах в строительных магазинах.