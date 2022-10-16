Как утеплить деревянные окна на зиму: простые советы

Рекомендуется утеплить окна как можно раньше, пока не пришли серьезные заморозки. Ведь тогда можно поднять температуру в помещении на несколько градусов. Как это сделать – читайте в материале ТСН.ua.

Из-за ракетных ударов России по объектам критической инфраструктуры отопительный сезон в Украине может сорваться. Поэтому следует заранее подготовиться к тяжелой зиме и подумать, как утеплить окна.

Как утеплить окна деревянные

Если говорить более подробно о деревянных окнах, то здесь можно выделить пять основных вариантов, чем утеплить окна на зиму.

Газеты или бумага – самый дешевый и самый простой вариант. Старую бумагу или ненужные газеты нужно разорвать на мелкие куски, поместить в сосуд и залить водой. Впоследствии бумага превратится в своеобразную пасту, которой можно смазать все щели. Когда масса высохнет, то затвердеет. Фиртки и балконные двери лучше оставить без утепления – для проветривания. Вата и тканевые полоски – используя тонкий нож технической ватой можно закрыть все щели в деревянных окнах, сверху наклеивают тканевые полоски, используя обычное мыло как клей. Также можно взять бумажный скотч. Как утеплить окна поролоном? Здесь все тоже достаточно просто. Материал нужно нарезать на тонкие полоски, а затем осторожно заложить во все щели. Сверху не забудьте заклеить скотчем. Шведская технология – она предполагает использование трубчатого материала, изготавливаемого из силиконовой резины. Очень важно, чтобы уплотнитель не опасался перепадов температуры. Профиль из силиконовой резины приклеивается в вырезанные в окне пазы. Силиконовый герметик – качественное и долговечное утепление окон. Вам понадобятся герметик (силикон) и специальный пистолет (рычажный шприц). Стекло нужно снять из окна, затем зачистить от грязи посадочное место, нанести на него полоску силикона (герметика). Установите стекло на место и закрепите шпатиками.

А вот несколько советов, как утеплить окна в домашних условиях на видео:

Чем утеплить окна на зиму: универсальные советы

Конечно, здесь все зависит от того, какие именно окна стоят в вашем доме или квартире – деревянные или пластиковые. Но существует несколько универсальных способов, которые подойдут каждому: