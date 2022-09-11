Как утеплить металлопластиковые окна изнутри и снаружи своими руками

Из-за проблем с отоплением следующей зимой украинцы задумываются над тем, как эффективно утеплить квартиры. Одним из способов, который поможет это сделать, является утепление металлопластиковых окон извне и изнутри.

Если дует из пластикового окна – как найти и устранить проблему

Самые распространенные места поддувания:

держатель стеклопакета,

резиновый уплотнитель,

оконная фурнитура, например, дует из-под петель, в ручку,

периметр оконной рамы – места примыкания откосов, подоконников, стен.

Как определить, откуда дует из пластикового окна

Тактильно для обнаружения щели достаточно провести ладонью поверхностью оконного блока.

Зажигалкой — огонек зажигалки более чувствителен к сквозняку и может обнаружить даже самое слабое продувание.

Листом бумаги – обычный лист бумаги прижимается окном? укладывается в открытое окно и зажимается полным закрытием створки. Если потянуть за угол листа и он легко вытягивается, значит уплотнитель недостаточно прижимается.

Чем утеплить пластиковые окна в домашних условиях

Утепление оконных проемов на зиму

Монтажная пена. Расширяясь, пена заполняет все пустоты по периметру оконного проема, препятствуя движению воздуха. Благодаря тому, что пена на 90% состоит из воздуха, она является идеальным утеплителем. Однако пена нуждается в защите от ультрафиолета, высокой и низкой температуры. Поэтому только пену использовать нецелесообразно.

Минеральная вата. Отличный теплоизоляционный материал для утепления подоконников и внутренних откосов.

Пенопласт/пенополистирол. Применяется для утепления откосов пластиковых окон.

Силиконовый герметик. Надежный способ устранить продувку между пластиковыми элементами окна.

Сухие смеси для обработки откосов, используемых при необходимости утеплить окно снаружи.

Строительный скотч. Клеится поверх герметика или вместо него. Обычный малярный или оконный скотч использовать не рекомендуется, после его наклеивания на пластике оконной рамы остаются малопривлекательные следы.

Утепление оконного блока

уплотнитель,

строительный скотч,

герметик,

теплосберегающая пленка для окон,

механические способы утепления, например подтягивание (регулировка) фурнитуры.

Как утеплить пластиковые окна снаружи.

Наружное утепление окон производится по следующим направлениям:

Утепление скосов пластиковых окон

Сначала нужно утеплить скосы. Какие меры утепления не принимались в доме, пока не утеплены скосы с улицы, холод все равно будет поступать внутрь. К тому же внешнее утепление позволяет сместить точку росы, что предотвращает появление сырости и развития грибка. Замазка щелей – это временная мера, потому что впоследствии слой штукатурки начнет растрескиваться и обнажить монтажную пену, которая под влиянием атмосферных явлений разрушится.

Чтобы утеплить скосы пластиковых окон с улицы нужно:

Подготовить материал – жесткий утеплитель.

Очистить скосы от выступающих загрязнений и частей.

Грунтовать поверхности.

Установить утеплитель на клеевой раствор или, что лучше, специальную клеевую пену.

Заделать клеем всех щелей.

Установаить перфорированные уголки.

Монтаж полимерной сетки.

Украсить штукатуркой.

Утепление отливов пластиковых окон

Чтобы утеплить отливы достаточно запенить все щели или поместить в них теплоизоляционный материал. Чтобы избежать попадания воды на теплоизоляционный материал сверху устанавливается металлическая планка оконного отлива. Планка устанавливается под углом (не менее 50), ее горизонтальный край выходит от фасада на 20-30 мм, а боковые края заворачиваются вверх. Место примыкания планки к поверхностям рекомендуется обработать герметиком.

Как утеплить металлопластиковые окна изнутри

Утепление внутренних скосов пластиковых окон

обработка щелей, устранение загрязнений, удаление старой пены, выпадающих частей и т.п.

нанесение грунтовки,

заделка щелей монтажной пеной,

удаление избытка пены после ее высыхания,

монтаж теплоизоляционных материалов пенопласта или ваты,

установка гипсокартона,

отделка гипсокартона шпатлевкой и краской.

Внутренние откосы менее подвержены влиянию внешних факторов, но выдвигают больше требований к эстетической составляющей.

Утепление подоконника пластиковых окон

Прежде чем решить, как утеплить подоконник пластикового окна, нужно определить его слабое место, т.е. откуда дует:

Продувка возможна между пластиковыми частями окна и подоконника, здесь рекомендуется использовать герметик.

Возможны теплопотери между подоконником и стеной. В этом случае утепление производится до момента установки подоконника путем укладки слоя теплоизоляционного материала. А после его монтажа – путем запенивания расстояния между подоконником и бетонной стеной или кирпичной кладкой.

Замена уплотнителя в пластиковых окнах

Устранение продувки пластиковых окон возможно путем замены резинового уплотнителя. Поменять уплотнитель можно своими руками – достаточно вытащить старый уплотнитель и вставить в канавку новый.

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