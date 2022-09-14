Как утеплить входную дверь: что делать с деревянными, металлическими конструкциями

В утеплении жилья не бывает ничего излишнего. Если вы хотите, чтобы ваше жилье сохраняло тепло, все подлежит теплоизоляции – пол, потолок, окна, и, конечно, дверь. Как утеплить входную деревянную, металлическую дверь, как утеплить с помощью уплотнителя дверь по периметру — читайте в материале ТСН.ua

Любая конструкция двери – деревянная или металлическая, сама по себе не спасает от холодов, поэтому дополнительное утепление двери обязательно. Если производитель предусмотрел термоизоляцию двери, то вам не придется прилагать больших усилий. Но чаще всего, что сэкономить мы покупаем обычное, стандартное дверное полотно. Способ утепления двери зависит от того, из какого материала они сделаны – из металла, дерева или из пластика.

Если для изоляции пластиковых дверей нужны профессионалы, то деревянную или металлическую дверь можно утеплить своими руками.

Оптимальным вариантом утепления может быть установка второй двери, таким образом создается небольшой тамбур с воздушной подушкой между входной и внутренней дверью, которая помешает выходу тепла из помещения и одновременно не пропустит холод снаружи.

Утепление входной деревянной двери поролоном

Если вы хотите, чтобы утепление входной двери не забрало у вас много времени и средств, воспользуйтесь самым привычным, распространенным материалом – поролоном. Для уплотнения по бокам дверной коробки он не подходит, зато его можно нашить на деревянную дверь с обеих сторон.

Для работы вам потребуются следующие материалы:

поролон,

ткань для обивки,

клей,

доска для порога,

рельсы из дерева и пластика.

Важно, чтобы обивочный материал для дверей обладал водоотталкивающими свойствами. Оптимальным решением будет дермантин, искусственная кожа.

Как утеплить входную деревянную дверь:

Срежьте с двери устаревшее покрытие и избавьтесь от остатков изоляционных материалов.

Тщательно вымойте поверхность.

После того, как дверь высохнет, наклейте на ее внутреннюю и наружную стороны пластами поролон, вырезанный строго по размеру. При необходимости куски поролона можно склеить в 2-3 слоя (например, если материал тонкий или вы считаете, что не повредит дополнительное утепление).

Теперь натяните поверх поролона обивочный материал, закрепляя его на дверях гвоздями или строительным степлером. Можно украсить поверхность рисунком из обойных гвоздей. Будьте внимательны, гвозди уминают утеплитель, из за этого теряются его теплосберегающие характеристики.

По периметру двери набейте рейки, предварительно обтянутые поролоном и тканью. При этом контролируйте положение закрытой двери: она должна прилегать плотно, без щелей.

Последний этап утепления – установка порога. Доска для порога должна полностью закрывать щель под дверью, но не мешать дверному полотну открываться и закрываться.

Вместо поролона можно использовать пенопласт, от 2 до 5 см толщиной, или вспененный полиэтилен. Такой простой и экономичный способ поможет не только утеплить дверь, но и защитить от постороннего шума.

Как утеплить металлическую дверь

Металлическая дверь может создавать так называемые мостики холода. По ним мороз пробирается внутрь помещения, даже если дверное полотно плотно и герметично закрывается. Поэтому, чтобы утеплить дверь из металла нужно увеличить герметизацию двери; изолировать все металлические части изделия, кроме дверной ручки; поместить утеплительный материал внутрь дверного полотна. Последнее возможно благодаря, потому что конструкция многих металлических дверей полая и легко помещает внутрь минеральную вату или плиту пенопласта как утепляющий материал.

У китайской двери жестяной короб сваренный на заводе. Поэтому для того чтобы разобрать такую ​​конструкцию, нужно обратиться к специалисту, который после окончания утеплительных работ сварит конструкцию.

Чтобы утеплить металлическую дверь нужно:

Аккуратно снять замки и ручки дверные.

Разобрать короб (если скрепление произведено сварочными швами, их нужно удалить угловой шлифовальной машиной).

Проложить утеплитель внутрь полого короба.

Собрать дверную конструкцию в исходное положение.

Если для утепления двери вы выбрали пенопласт, то между листом и крепящими фиксирующими металлическими профилями возникнут щели. Для того чтобы обеспечить полную теплоизоляцию, залейте эти просторы монтажной пеной.

Как утеплить дверь по периметру

Как бы хорошо ни было утепленное полотно двери, какие бы материалы вы не использовали для этого, если дверь прилегает к коробке неплотно, тепло будет убегать.

Щели между косяком и дверью возникают в случае ошибок при установке, или через некоторое время из-за усадки здания или перекоса конструкции. Чтобы определить качество запенивания и найти промежуток, воспользуйтесь традиционным народным методом: зажгите свечу и медленно ведите вдоль стыков дверного короба. Даже малейшее течение и пламя начнет мерцать, тем самым указывая вам на щель.

Если достаточно плотно подогнать его к дверной раме, конструкция станет полностью герметичной, все щели заполнятся и соответственно потери вашего тепла значительно снизятся. Чтобы избавиться от щели, достаточно воспользоваться монтажной пеной или уплотнителем.

Оптимальный вариант уплотнителя — резиновые трубчатые уплотнители с самоклеящимся основанием. Чтобы выбрать подходящую ширину уплотнителя, ориентируйтесь на ширину полотна. Его толщина при сжатии должна быть равна ширине щели между коробкой и дверью. Толщина уплотнителя также требует особого внимания — слишком тонкий материал мало эффективен, а очень толстый будет доставлять неудобства при закрытии двери. Чтобы правильно определить нужную уплотнительную толщину, сделайте из пластилина валик, заверните в полиэтилен и поместите в щель между коробкой и дверью. После того, как вы закроете дверь, пластилин приобретет необходимую форму, по которой нужно ориентироваться при выборе материала.

Как утеплить с помощью уплотнителя дверь по периметру.

Снимите защитную пленку и приклейте уплотнитель по всему периметру полотна. Если на уплотнителе нет клейкого основания, используйте жидкие гвозди или силикон.

Не забудьте проверить цельность и состояние дверной коробки. Если она подгнила, замените ее, прежде чем приступить к утеплению двери. Если вы монтировали коробку на монтажную пену, проконтролируйте, не раскрошилась ли она.

Читайте также: