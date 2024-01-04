Как увеличить эффективность мобилизации: три важных совета от военного

Украинцы готовы идти служить, но так, чтобы от этого была максимальная польза.

Капитан Вооруженных сил Украины и аналитик рынков Владимир Поздняков считает, что среди украинцев было бы гораздо меньше тех, кто не решается добровольно пополнять ряды ВСУ, если бы было меньше неопределенности по поводу будущей службы.

Об этом он написал на своей Facebook-странице, заметив, что очень быстро получил большое количество обращений, опубликовав вакансию для солдата/сержанта в своем подразделении.

“Ни один человек, с кем я общался, не собирается прятаться от мобилизации. Пишут: "Служить готов, но так чтобы от меня была максимальная польза!" – заметил военный.

Чтобы увеличить эффективность мобилизации, Владимир Поздняков дал три важных совета.

Вернуть “отношение” из воинских частей

По его словам, возможность частям напрямую выбирать людей на свободные должности работала до января 2023 года, когда была отменена по приказу главкома, чтобы якобы предотвратить коррупцию. Теперь эти так называемые “отношения” снова работают, но с большим трудом.

Владимир Поздняков объяснил, какая от них польза.

“Часть заинтересована в качественном личном составе... Если у (нормального) командира будет выбор – он всегда выберет лучшего... Во-вторых, мобилизующийся человек заинтересован в том, чтобы служить в хорошей части (такое точно бывает), с адекватными командирами (иногда встречаются), в должности с понятными обязанностями (это почти невозможно, но пусть будет). Когда ты понимаешь, куда попадешь – решение идти в армию (психологически) принимается гораздо легче, потому что дает ощущение контроля своего будущего”, — привел военный аргументы.

"Отношение" он называет быстрым и простым способом привлечь в ВСУ профессиональных гражданских, которых от добровольной мобилизации сдерживает невозможность повлиять на выбор места службы.

Офицерские звания для руководителей

Владимир Поздняков предлагает назначать руководителей предприятий на управленческие должности и давать им офицерские звания. По его словам, неправильно держать на рядовых должностях людей, имеющих большой управленческий опыт.

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“Человек, который в гражданской жизни руководил предприятием 100-500 работников, имел огромную ответственность и разнообразный опыт, работал как кризисный менеджер или бизнес-консультант, внедряла системы управления, занималась трансформацией компании, оптимизацией бизнес-процессов, подбором персонала, имела зарплату. которой уплаченные налоги считались более чем денежное довольствие военного, такой человек попадает в ВСУ фактически на должность младшего помощника менеджера отдела продаж, если проводить аналогию с гражданской жизнью”, — описывал ситуацию он.

Решать ситуацию он предлагает через запросы от воинских частей.

“Имеешь управленческий опыт – вот тебе по выбору запросы от в/ч и направление на ускоренные офицерские курсы. Уверен – после таких изменений даже конкурс на эти должности будет! На самом деле в ВСУ таких точек, где бы понадобился управленческий опыт – множество! И опять-таки, для подобных изменений не нужно принимать новые законы, все решается на уровне ГШ”, — заметил Поздняков.

ВОС по опыту работы

По словам военного, формально военно-учетная специальность (ВОС) не всегда отражает профессию мобилизованных.

“Очень хотелось бы, чтобы ТЦК имели возможность изменять/назначать ВОС, опираясь на реальный опыт человека, даже на базе стандартных резюме или путем анкетирования призывника. Нужно ли для этого изменять нормативную базу? Думаю, что нет”, — сказал он.

Владимир Поздняков подчеркнул, что не откажется от предложения участвовать в реформировании этой системы ТЦК.

Напомним, Министерство обороны в конце 2023 заключило соглашения с компаниями, которые в интересах пополнения украинского войска мотивированными специалистами бесплатно предоставили свои платформы для размещения вакансий — Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Украина.

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