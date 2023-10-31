Как уволиться с военной службы по состоянию здоровья: инструкция от юриста

В Украине мобилизованные могут быть уволены с военной службы, если их физическое или психическое здоровье не соответствует стандартам, необходимым для выполнения воинских обязанностей.

Юрист Сергей Савинский рассказал, как можно уволиться с военной службы по состоянию здоровья.

Об этом он подробно рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Если после мобилизации вы уже направлены в воинскую часть и фактически проходите военную службу, в таком случае нужно подать рапорт об увольнении, обязательно указать причину увольнения, а именно по состоянию здоровья, также кратко отметить существующие проблемы со здоровьем. Нередки случаи, когда происходит ухудшение состояния здоровья вследствие обострения хронического заболевания или ранений, такие сведения нужно указывать в обязательном порядке", – объясняет Сергей Савинский.

Какие документы нужны для увольнения по состоянию здоровья

Важно также в рапорте просить предоставить направление на прохождение ВЛК для установления непригодности военной службы. Также следует иметь документы, подтверждающие проблемы со здоровьем – это может быть медицинская карта, справки врача, направление на лечение.

Также читайте Чем отличается военная служба по контракту и мобилизации

Направление на прохождение ВЛК подписывается по представлению командира начальником штаба (от начальника штаба полка и выше) или начальником кадрового органа (от начальника управления работы с личным составом объединения и выше) со ссылкой на решение командира военнослужащего, подавшего рапорт.

После получения направления нужно собрать и подать в ВЛК:

направление,

медицинскую книгу,

военный билет,

фотографию 3 х 4 см,

служебную характеристику для проведения ВЛК.

"Если же направление необходимо в связи с ранением, травмами, контузиями и увечьями, полученными во время прохождения военной службы – подается также оригинал справки об обстоятельствах получения травмы, ранения, контузии или увечья (копии или оригиналы, но должны быть должным образом заверены документы)", – объясняет юрист.

Далее ВЛК принимает окончательное решение о непригодности личности по состоянию здоровья, неспособности выполнять свои служебные обязанности.

"Но ВЛК может выдать постановление об освобождении от исполнения служебных обязанностей сроком до 30 календарных дней. Затем комиссия присылает заключение по результатам проведения медицинского осмотра в воинскую часть, где военнослужащий проходит службу", – отмечает юрист.

Служба воинской части оформляет необходимые документы и направляет их должностному лицу, уполномоченному принимать решение об увольнении по состоянию здоровья (командир бригады или полка).

"Далее принимается приказ об увольнении, который объявляется командиром воинской части. После этого военнослужащий сдает должность и изымается из списков личного состава воинской части. Важно, что в 5-дневный срок военнослужащий должен прибыть в ТЦК и СП по выбранному месту жительства для взятия на военный учет", – отмечает Сергей Савинский.

Напомним, в Закарпатской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который отказался от мобилизации из-за "туберкулеза и неграмотности".

Читайте также: