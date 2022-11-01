Как узнать, есть ли в молочных продуктах пальмовое масло: простая проверка поможет уберечь здоровье

В составе молочных продуктов часто обнаруживается пальмовое масло. Оно достаточно вредное для человеческого организма и может вызвать серьезные болезни. Как определить, есть ли в молочных продуктах пальмовое масло – читайте в материале ТСН.ua.

Пальмовое масло: что это

Пальмовое масло добывается из плодов растения, которое носит название Elaeis guineensis или Масличная пальма. Растет оно в Западной Африке, где пальмовое масло давно используют в пищу. В начале XX века это растение было завезено в Индонезию и Малайзию. И сейчас они являются самыми крупными экспортерами продукта.

Используют пальмовое масло для производства маргарина и мороженого, жарки, в кондитерской и косметологической промышленности. Сырое пальмовое масло отличается красноватым оттенком и богато витамином Е. Оно не содержит холестерина и трансжиров, поэтому для здоровья человека не вредно. Однако в продукты питания часто добавляют рафинированное пальмовое масло, нагрев которого способствует появлению вредящих организму соединений.

Чем вредно пальмовое масло

Частое употребление в пищу пальмового масла приводит к развитию хронических заболеваний и ожирения. В чем основной вред от пальмового масла для организма человека:

повышение риска атеросклероза – непереработанное и сырое пальмовое масло вреда не приносит, однако нагретое повторно рафинированное может стать причиной развития атеросклероза;

онкологические заболевания — в рафинированном пальмовом масле был обнаружен канцероген, представляющий риск для мужской половой системы и почек;

повышение уровня холестерина и сердечно-сосудистые заболевания – в молочных продуктах чаще всего содержится гидрогенизированное пальмовое масло, которое после процесса гидрогенизации превращается в опасные трансжиры.

Твердый и плавленый сыр: как определить есть ли в продуктах пальмовое масло

Пальмовое масло в молочных продуктах / Фото: Pexels

Как определить пальмовое масло в сыре? Это совсем не тяжело, если знать, что делать. Для этого вам пригодится ультрафиолетовая лампа. Под ее светом твердый сыр без пальмового масла будет отличаться желтым цветом. Если опасный продукт входит в состав, вы увидите белые или синие пятна.

Также сыр можно проверить на наличие пальмового масла на вкус. Отрежьте небольшой кусочек и попробуйте. Такой молочный продукт будет полностью безвкусен или будет иметь "химический" привкус. А вот натуральный сыр отличается приятным послевкусием.

А в плавленном сыре найти пальмовое масло еще проще. Настоящий продукт будет тянуться и будет иметь ароматный запах. А продукт, в составе которого есть пальмовое масло, не будет тянуться, его консистенция будет напоминаться пластилин.

Как распознать пальмовое масло в сливочном масле

Пальмовое масло в молочных продуктах / Фото: Pexels

Если вы когда-нибудь пробовали настоящее "домашнее" масло у бабушки в деревне, тогда знаете, каким по вкусу оно должно быть. Когда разогреть кусочек такого продукта на сковороде, он будет "шипеть" и приятно пахнуть. А вот масло с пальмовым маслом просто растечется и сразу пригорит.

Определить, есть ли в сливочном масле пальмовое масло, можно и без нагревания. Кусочек продукта нужно оставить при комнатной температуре на несколько часов. Если на поверхности выступили капли – перед вами масло с вредными примесями.

Пальмовое масло в молочных продуктах: молоко и сметана

Пальмовое масло в молочных продуктах / Фото: Pexels

В молоке распознать пальмовое масло достаточно просто. Следует обратить внимание на срок годности. Натуральное молоко не может храниться более нескольких недель. А еще следует обратить внимание на цвет и вкус. Ярко белое молоко с пальмовым маслом никогда не будет.

Чтобы определить, есть ли пальмовое масло в сметане, нужно поставить продукт в холодильник. Если консистенция загустеет – перед вами натуральная сметана. А если продукт останется жидким – значит, в состав входит пальмовое масло.

А когда вы поставите сметану в теплое место, то от ее поверхности после нагревания отделится сыворотка. Она возникает только в натуральном продукте.

Как понять, что пальмовое масло входит в продукты питания

Часто производители пытаются "маскировать" пальмовое масло, маркируя его как "растительный жир" или "пальмитиновая кислота". Однако многие вообще не указывают на наличие опасного вещества или пишет об этом слишком мелким шрифтом. Определить, есть ли в продуктах питания пальмовое масло, без изучения состава возможно. Прежде всего, они сохраняются гораздо дольше.

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