Как узнать, есть ли запрет на выезд за границу: в ГНСУ объяснили способ проверки

Запрет на выезд за границу / © ТСН

Реклама

В Украине граждане могут самостоятельно проверить, есть ли по ним временные ограничения на выезд за границу. Для этого не нужно посылать письменные запросы в государственные органы и ждать ответа — достаточно воспользоваться онлайн-сервисом Государственной пограничной службы Украины.

Как работает электронный кабинет, какие именно ограничения можно проверить и как официально подтвердить дату пересечения границы, — пояснили в ГНСУ.

Реклама

Как проверить запрет на выезд из Украины онлайн: инструкция от ГНСУ

Чтобы узнать о временных ограничениях на выезд за границу, граждане могут воспользоваться специальным электронным сервисом пограничной службы. Он доступен в личном кабинете на официальном веб-портале ведомства.

Реклама

«Узнать о наличии отдельных ограничений на выезд из Украины можно через электронный сервис „Личный кабинет“, размещенный на официальном вебпортале ГНСУ», — отмечают в Государственной пограничной службе Украины.

В ГНСУ отмечают, что электронный кабинет отражает не все возможные основания отказа в пересечении государственной границы. Через него можно проверить наличие отдельных временных ограничений, оформленных в соответствии с требованиями законодательства

В частности, речь идет о запретах, основанием для которых стали:

судебные решения;

постановления государственных исполнителей

Такие ограничения, в частности, могут относиться к гражданам, имеющим невыполненные финансовые обязательства: неуплаченные алименты, штрафы или другие долги.

Реклама

Обратите внимание: электронный кабинет предназначен исключительно для просмотра собственной информации. Проверять через него данные других граждан невозможно», — подчеркивают в пограничной службе.

Как получить подтверждение дать пересечение границы Украины

Отдельно в ГНСУ объяснили, как граждане могут официально подтвердить дату въезда в Украину или выезда за границу. Такая информация может потребоваться для обращения в консульские учреждения, иностранные органы или оформление социальных выплат.

Для этого пограничники советуют обращаться непосредственно при прохождении паспортного контроля и просить проставить соответствующую отметку в паспорте.

«Граждане могут обратиться к пограничнику во время паспортного контроля и проставить в паспортном документе даташтамп. Такая отметка будет свидетельствовать о дате пересечения границы и будет служить официальным подтверждением», — разъяснили в ведомстве.

Реклама

Напомним, правила пересечения границы для мужчин зависят от возраста, военно-учетного статуса и наличия законных оснований для выезда. В частности, именно бронирование от мобилизации не гарантирует, что мужчину выпустят за границу — пограничники проверяют необходимые документы и основания для выезда.

Также мы объясняли, кто из мужчин в возрасте от 18 до 22 лет может уехать из Украины и какие документы для этого нужны.

Новости партнеров

Новости партнеров