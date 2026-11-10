ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
145
Время на прочтение
2 мин

Как узнать, есть ли запрет на выезд за границу: в ГНСУ объяснили способ проверки

Неуплаченные алименты, штрафы и отдельные решения могут стать основанием для временного ограничения права на выезд за границу. В ГНСУ объяснили, как самостоятельно проверить, есть ли такой запрет и как официально подтвердить дату пересечения государственной границы.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Запрет на выезд за границу

Запрет на выезд за границу / © ТСН

В Украине граждане могут самостоятельно проверить, есть ли по ним временные ограничения на выезд за границу. Для этого не нужно посылать письменные запросы в государственные органы и ждать ответа — достаточно воспользоваться онлайн-сервисом Государственной пограничной службы Украины.

Как работает электронный кабинет, какие именно ограничения можно проверить и как официально подтвердить дату пересечения границы, — пояснили в ГНСУ.

Как проверить запрет на выезд из Украины онлайн: инструкция от ГНСУ

Чтобы узнать о временных ограничениях на выезд за границу, граждане могут воспользоваться специальным электронным сервисом пограничной службы. Он доступен в личном кабинете на официальном веб-портале ведомства.

«Узнать о наличии отдельных ограничений на выезд из Украины можно через электронный сервис „Личный кабинет“, размещенный на официальном вебпортале ГНСУ», — отмечают в Государственной пограничной службе Украины.

В ГНСУ отмечают, что электронный кабинет отражает не все возможные основания отказа в пересечении государственной границы. Через него можно проверить наличие отдельных временных ограничений, оформленных в соответствии с требованиями законодательства

В частности, речь идет о запретах, основанием для которых стали:

  • судебные решения;

  • постановления государственных исполнителей

Такие ограничения, в частности, могут относиться к гражданам, имеющим невыполненные финансовые обязательства: неуплаченные алименты, штрафы или другие долги.

Обратите внимание: электронный кабинет предназначен исключительно для просмотра собственной информации. Проверять через него данные других граждан невозможно», — подчеркивают в пограничной службе.

Как получить подтверждение дать пересечение границы Украины

Отдельно в ГНСУ объяснили, как граждане могут официально подтвердить дату въезда в Украину или выезда за границу. Такая информация может потребоваться для обращения в консульские учреждения, иностранные органы или оформление социальных выплат.

Для этого пограничники советуют обращаться непосредственно при прохождении паспортного контроля и просить проставить соответствующую отметку в паспорте.

«Граждане могут обратиться к пограничнику во время паспортного контроля и проставить в паспортном документе даташтамп. Такая отметка будет свидетельствовать о дате пересечения границы и будет служить официальным подтверждением», — разъяснили в ведомстве.

Напомним, правила пересечения границы для мужчин зависят от возраста, военно-учетного статуса и наличия законных оснований для выезда. В частности, именно бронирование от мобилизации не гарантирует, что мужчину выпустят за границу — пограничники проверяют необходимые документы и основания для выезда.

Также мы объясняли, кто из мужчин в возрасте от 18 до 22 лет может уехать из Украины и какие документы для этого нужны.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie