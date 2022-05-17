Как узнать очереди на границе на въезд в Украину и выезд: полезная информация

Как узнать очереди на границе на въезд в Украину и выезд: полезная информация

Подборка полезных ссылок, которые помогут проследить очереди на границе – в материале ТСН.ua.

Узнать очереди автомобилей и пешеходов на контрольно-пропускных пунктах на выезд из Украины можно на сайте Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница, где ежедневно обновляется информация. Также для получения актуальной и правдивой информации можно воспользоваться официальным сайтом Государственной пограничной службы Украины и страницами пограничного ведомства в социальных сетях.

На въезд в Украину также бывают очереди, причем для разных транспортных средств и на разных КПП, они разные. Чтобы получить информацию об очередях на въезд в Украину, нужно воспользоваться сайтом пограничников той страны, откуда выезжаете. В большинстве случаев информация на этих сайтах предоставляется на национальном языке, для перевода можно воспользоваться онлайн-переводчиками.

Информацию об очередях на въезд в Украину из европейских стран можно получить из следующих источников:

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