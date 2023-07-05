Как узнать уровень радиации без дозиметра: полезные мобильные приложения

Чтобы узнать уровень радиации, можно также использовать чат-бот в Telegram.

Узнать уровень радиации в воздухе можно не только с помощью дозиметра и счетчика Гейгера, но и с помощью мобильных приложений.

Читайте на ТСН.ua, как можно узнать уровень радиации онлайн.

Мобильные приложения для измерения радиации

Об уровне радиации можно узнать со своего смартфона с помощью специальных датчиков во фронтальной и основной камерах. Возможно, измерение не будет таким точным, как это делает дозиметр, но все же можно будет понять уровень опасности.

EMF Detector

Приложение EMF Detector очень простое в использовании, без большого количества функций. Запустив его, на экране смартфона сразу появится метка с количеством радиации в воздухе. В программе внизу также указано, насколько высок уровень радиации.

Пользователи iOS и Android могут скачать приложение EMF Detector бесплатно.

GammaPix

Приложение GammaPix, созданное американским правительством, может заранее предупредить о радиоактивности. Но приложение является платным и доступным только для устройств iOS.

Radiation Scan Pro

Radiation Scan Pro – бесплатное приложение для проверки уровня радиации. Интерфейс программы не особо отличается от предыдущих вариантов. На экране смартфона появляется дозиметр, который информирует о количестве радиоактивных веществ именно в месте вашего пребывания.

Приложение доступно для устройств iOS и Android.

Telegram-бот

Чтобы узнать уровень радиации, можно также использовать чат-бот в Telegram. Так, чат-бот с названием Radiation and Smog Alarm передает в виде таблицы список веществ с указанными допустимыми пределами и текущим уровнем радиации. Кроме того, бот может информировать о состоянии качества воздуха, а еще объясняет значение научных аббревиатур в результатах.

Заметим, что для пользования ботом, ему нужно предоставить доступ к вашему месту пребывания.

Напомним, по данным Укридрометцентра на утро 5 июля, радиационный фон в Украине находится в пределах нормы. Там уточнили, что в 30-километровых зонах вокруг украинских АЭС и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы, зарегистрированные показатели находятся в пределах среднемесячных величин.

Что касается ситуации на Запорожской АЭС, то там уровень воды в пруду-охладителе – стабилен. Ситуация на станции тоже стабильная и контролируемая, сообщили в "Энергоатоме".

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