Как узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тревога!": в Минцифре объяснили

Воздушная тревога / © ТСН

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Пока приложение «Тревога!» не работает, украинцы могут получать уведомления о воздушной опасности через государственную систему экстренного оповещения, сирены и официальные каналы Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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В ведомстве напомнили о нескольких способах получать информацию о воздушных тревогах, чтобы вовремя реагировать на угрозу.

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Как настроить уведомление о воздушной тревоге на телефоне

Включите экстренные оповещения на смартфоне. Государственная система оповещения посылает сообщения об опасности даже тогда, когда на устройстве включен режим «Не беспокоить» или беззвучный режим.

Настройки зависят от операционной системы:

на iPhone (iOS): откройте «Параметры», перейдите в раздел «Уведомления», прокрутите страницу вниз и активируйте переключатели в пункте «Экстренные уведомления».

на Android: зайдите в «Настройки», найдите раздел «Пароли и безопасность» или «Безопасность и экстренные ситуации», затем откройте «Экстренные уведомления» и включите их. На некоторых устройствах соответствующий пункт можно найти в разделе «Местоположение» — он может называться «Уведомление о воздушных тревогах в Украине».

Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от модели смартфона.

Где следить за сообщениями о воздушной опасности

В Минцифре также отмечают, что сирены и другие системы оповещения продолжают работать. Если человек услышал сигнал воздушной тревоги или получил официальное сообщение об опасности, нужно немедленно направляться к ближайшему укрытию и оставаться там до объявления отбоя.

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Информацию о воздушных угрозах и движении враждебных целей рекомендуют получать из официальных каналов Воздушных сил ВСУ:

Telegram;

WhatsApp;

Вайбер.

Отдельно в министерстве сообщили, что для жителей столицы уведомления о воздушной тревоге в приложении «Киев Цифровой» работают в штатном режиме.

Напомним, поздно вечером 1 ноября в приложениях было разослано объявление о ядерной угрозе. Официальное приложение « Воздушная тревога » испытало кибератаки.

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